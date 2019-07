Torsdag starter den populære nordsjællandske musikfestival Musik i Lejet i Tisvildeleje. Festivalen er vokset de seneste år og er igen i år helt udsolgt.

Men spørger man en beboer i området, Tim Jensen, så måtte de mange festivalgæster gerne holde sig væk.

Tim Jensen har nemlig sommerhus i området omkring festivalen, og for ham er den mere en plage end en fornøjelse.

»Det er bare blevet mere og mere, og det er simpelthen ikke til at holde ud. Det er det rene gøgl og tivolisering og kommercialisering. Det er ude af proportioner,« siger Tim Jensen til DR.

Han er ikke den eneste sommerhusbeboer i området, der er træt af Musik i Lejet, og i foreningen Tisvildelejeforeningen, der har godt 300 medlemmer, debatteres festivalen flittigt i disse dage.

Musik i Lejet, der også går under navnet 'Mil', har eksisteret siden 2009, hvor den første gang blev til virkelighed takket være 100 mennesker.

Første år kom cirka 700 gæster og 16 forskellige bands, mens festivalen i 2017 var vokset til 10.000 gæster og 40 optrædende bands.

Tim Jensen mener, at festivalen er blevet et problem, også fordi den ikke kun er generende i uge 29, hvor den bliver afholdt, men også både før og efter festivalen.

Spørger man byens borgmester, Anders Gerner Frost, der er borgmester i Gribskov, så er kritikken dog forfejlet.

Han mener nemlig omvendt, at Musik i Lejet er en gevinst for området.

»Jeg forstår ikke kritikken, og jeg er dybt uenig. For det er godt for byen, at vi er inde i en bølge, hvor rigtig mange mennesker prioriterer at nyde sommeren her. Det er vi stolte af og glade for i byrådet, og vi er enige om, at vi gerne vil have liv og livemusik,« siger borgmesteren til DR.

Musik i Lejet løber i år fra den 18. til den 20. juli.