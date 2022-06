Lyt til artiklen

Det skulle have været den lykkeligste dag i hans liv, men endte som den absolut værste.

En ubegribelig sorg har ramt den tidligere britiske X-factor deltager Tom Mann.

18. juni skulle han giftes med sin kæreste Danielle Hampson.

Men kun få timer før brylluppet skulle begynde, døde hun af ukendte årsager.

På Instagram forsøger en ulykkelig Tom Mann at sætte ord på den ubeskrivelige sorg, der har ramt ham:

»Vi nåede aldrig frem til alteret, eller fik sagt vores løfter, eller fik danset vores første dans. Men jeg ved, at du ved, at du var hele min verden og det bedste der nogensinde er sket mig, Danielle.«

Og så lover han hende evig troskab – præcis, som han skulle have gjort foran præsten og vidnerne:

»Jeg vil bære denne ring, som det var meningen, jeg skulle bære for evigt, som et bevis på min ubetingede kærlighed til dig.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Tom Mann (@tommanninsta)

Den 34-årige Danielle Hampson var tidligere danser og har arbejdet med blandt andet Take That og Little Mix, ligesom hun tidligere var med på en af Spice Girls’ tournéer. Mens den 28-årige Tom Mann sammen med sit band Stereo Kicks stillede op i det britiske tv-show i 2014.

Sammen fik parret sidste efterår sønnen Bowie, som Tom Mann nu er alene om at opdrage:

»Jeg er fuldstændig ødelagt og ved ærligt talt ikke, hvor jeg skal hen herfra. Men jeg ved, at jeg har brug for at samle alle kræfter for vores lille søns skyld,« skriver han.

»Jeg lover dig, at han vil vide, hvor fantastisk hans mor var. Jeg lover at gøre dig så stolt.«

Siden opslaget blev lagt på Instagram mandag, er reaktionerne væltet ind. Blandt andre har den tidligere Spice Girl, Emma Bunton, skrevet:

»Mit hjerte er knust. En smuk sjæl vil leve for evigt. Tænker på jer alle.«

Fra Take That-stjernen Howard Donald lyder reaktionen: »Jeg har ingen ord, der kan beskrive, at en af vores dansere fra vores 2017 tourné er død. Sikke en smuk og super talentfuld danser hun var.«

Den sidste hilsen fra Tom Mann selv lyder:

»Min elskede Dani, det klareste lys i ethvert rum, min verden er intet andet end mørke uden dig. Jeg vil savne dig for evigt.«