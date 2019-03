»Jeg har hørt pladen hele morgenen.«

Den tidligere trommeslager i Bellami, Hans Fagt, kendte Kim Larsen særdeles godt. Alligevel er hen blevet både overrasket og rørt over især to ting efter at have hørt 'Sange Fra Første Sal'.

»Det er så afsindigt rørende at høre Hjalmer synge kor på sin fars sidste plade,« siger Hans Fagt, da B.T. fanger ham over telefonen.

Som trommeslager i Bellami fra 1984 til 1992 har Hans Fagt på nærmest hold oplevet Kim Larsens evner som sangskriver, i øvelokalet og til hundredvis af koncerter. Efter at have hørt Larsens 12 sidste sange sidder han tilbage med en følelse af, at ringen er sluttet - og at Nationalskjaldens evner er gået i arv.

»Det er hele historikken. Kim Larsen er her ikke mere, men hans knægt fører det, han har skabt, videre. Det går simpelthen op i en højere enhed,« siger Hans Fagt med en henvisning til Hjalmer Larsen, som er gået i sin fars fodspor og har gjort kometkarriere.

En helt ny side

Årene før, Kim Larsen i 2017 fik konstateret prostatakræft, mærkede Hans Fagt, at han ændrede sig lidt - måske på grund af alderen. Denne ændring bemærker han også på Larsens sidste plade - hvor den folkekære sanger pludselig gjorde noget helt nyt.

»Kim tog os med ind i privaten. Han indspillede pladen hjemme i stuen og på coveret ses han på sin altan sammen med Hjalmer og Jørn (Jeppesen, Kim Larsens manager og nære ven gennem mange år, red.),« siger Hans Fagt.

Kim Larsens hustru, Liselotte Kløvborg, har taget fotoet til albumcoveret og albummets titel 'Sange Fra Første Sal' er skrevet med Larsens egen håndskrift. Vi kommer tættere på privatpersonen Kim end nogensinde før, understreger Hans Fagt.

Foto: Twitter Vis mere Foto: Twitter

»Her åbner Kim op for en helt anden side af sig selv, som vi aldrig nogensinde har har oplevet før,« siger han.

Hans Fagt bemærkede selv, at Kim Larsen blev mere intens og begyndte at tale om dybe og personlige ting, som de aldrig havde vendt i løbet af de syv år, de turnerede Danmark tynd med Bellami.

En kæmpe gave

Han mener da heller ikke, det er tilfældigt, at Nationalskjalden giver mere af sig selv på pladen, der skulle vise sig at blive hans sidste.

»Som jeg kender Kim, er jeg hundrede procent sikker på, at det hele har været planlagt ned til mindste detalje. Det er Kims eget ønske, at pladen kom ud og at den blev, som den gjorde. Han ønskede selv at åbne op og vise denne mere personlige side af sig selv, og det, synes jeg, er en kæmpe gave til os alle sammen.«

Kim Larsen, sanger, sammen med bandet Bellami i Kastrup lufthavn på vej til Thorshavn. Henning Pold, Leif Sylvester Petersen, Tommy "Rocco" Bogs, kapelmesteren himself, Thomas Grue, Hans Fagt, trommeslager, Jimmy "lydmand", Erik Clausen, Peter Ingemann. Anvendt i B.T. 19. juni 1986. Foto: Pierre Sales/Ritzau Scanpix Vis mere Kim Larsen, sanger, sammen med bandet Bellami i Kastrup lufthavn på vej til Thorshavn. Henning Pold, Leif Sylvester Petersen, Tommy "Rocco" Bogs, kapelmesteren himself, Thomas Grue, Hans Fagt, trommeslager, Jimmy "lydmand", Erik Clausen, Peter Ingemann. Anvendt i B.T. 19. juni 1986. Foto: Pierre Sales/Ritzau Scanpix

Den allersidste tid vidste Hans Fagt godt, at »det ikke gik, som det skulle« med Kim Larsen. Derfor er han dybt overrasket - ja, nærmest benovet - over, hvor god en vokal, Kim Larsen præsterer på pladen.

»Jeg er helt vild med den rå måde, albummet er indspillet på. Det giver en utrolig nærhed og viser, hvordan Kim lød, når man bare stillede ham op foran en mikrofon,« siger han.

Det får den tidligere Bellami-trommeslager til at tænke tilbage på dengang, han og Kim Larsen havde 170 koncerter om året.

»Kims stemme lød altid, som på de bedste af hans plader. Trods sygdommen viser den sidste plade, at han bevarede den stemme helt til det sidste. Det er helt ufatteligt,« siger Hans Fagt.

I dag arbejder han som adjunkt i innovation og entreprenørskab på erhvervsakademiet Cphbusiness.