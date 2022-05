Tidligere landsholdsspiller Frank Pingel giver et par instrukser til hjemmets børn, inden han helliger sig interviewet.

Han griner flere gange og lyder passioneret, når han fortæller om sit job og sin hverdag.

Men som tidligere fodboldspiller med en succesfuld karriere på blandt andet landsholdet har der også været en pris at betale.

»Jeg har meget dårlige knæ.«

»De bliver fyldt med væske, så jeg er på fleksjob og bliver nødt til at tage pauser.«

De hårde perioder skal ikke fylde for meget i denne tekst endnu, for Pingel er ikke en, der dvæler ved livets umuligheder.

Faktisk går meget af interviewet på at tale om alt det, der går godt i hans liv.

Fodboldspiller Frank Pingel i landsholdstrøjen.

Blandt andet hans job hos Down the Drain, der står for festivalerne Tinderbox og NorthSide, hvor han arbejder som Stock Manager.

»Jeg styrer lageret og sørger for, at der er alt det, der skal være til de forskellige afdelinger.«

»Jeg synes, det er så inspirerende at arbejde med de kreative mennesker, der er her,« lyder det fra ham.

Den tidligere landsholdsspiller bor lige ved siden af sit arbejde, så han kan bare smutte forbi og løse opgaver og derefter tage hjem og smække benene op i nogle timer, hvis fysikken kræver det.

Rammer, der passer Frank Pingel rigtig godt.

Han glæder sig til sommerens festivaler, men årets arrangementer kommer også oven på en periode, som har været anderledes.

Både for festivaler generelt, men også for Frank Pingel.

Coronaen satte en stopper for store sociale arrangementer, men kom også i vejen for en operation, den tidligere fodboldspiller skulle have haft.

I 2017 vandt Frank Pingel sammen med sit hold trofæet i Spillerforeningens DM i golf for fodboldspillere, hvor 24 fodboldlegender sammen med 24 partnere og sponsorer dyster i to hold.

»Jeg fik corona, og så måtte vi udskyde operationen, og nu kan jeg ikke få den over sommeren, for så kommer det i karambolage med Tinderbox og NorthSide,« siger han.

Han skulle have haft nye knæ, men er i stedet lovet en ny behandling med en form for oprensning af knæene, siger han.

Knæ, der bliver fyldt med vand, blandt andet fordi han tidligere har været ramt af blodpropper.

»Det er helt sikkert, at det er min fodboldkarriere, som er skyld i det.«

»Men selvom det måske lyder skørt for andre, er det en pris, jeg har været villig til at betale.«

»De oplevelser, jeg har haft, har været helt vilde. Jeg har haft og har et fantastisk liv,« siger han.

Alligevel fortæller han om, hvordan generne fra et liv som professionelt sportsmenneske har budt på udfordringer.

»Jamen, som 32-årig var jeg indlagt med to blodpropper i de store hovedvener i benene.«

»Da de skulle væk, indlagde man mig på intensiv, fordi blodpropperne kunne vandre og på den måde blive livstruende,« siger han og fortsætter:

»Så det var ikke, fordi de var farlige i sig selv, men jeg lå der alene og så folk blive kørt ud ad sidedøren med et lagen over hovedet, og det er da klart, det er en voldsom oplevelse.«

Frank Pingel, der i dag er 58 år, gift med Marie og far til fem, glæder sig over alt det, livet bringer.

Han vil være at finde på festivalpladserne i Odense og Aarhus til sommer, hvor han er en af de heldige ansatte, der har mindre travlt og kan nyde musikken, når den spiller.

Operationen må så vente til november, hvor musikken igen er forstummet, og der er mindre travlt i festivalbranchen.