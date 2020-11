Thor Farlov sang sig ind i en masse pigers hjerter, da han sammen med sin barndomsven Anthon Knudtzon gjorde en kometagtig karriere, der blev sparket i gang af programmet 'X Factor' i 2015.

De seneste fem år har de to turneret rundt om i landet, udgivet to albummer og opnået stjernestatus som et af de største boybands på dansk jord.

Men nu er det slut. Og det glæder Thor Farlov. For han følte sig fanget i rollen som ung popstjerne.

I et interview med Soundvenue forklarer han, hvordan han tilfredsstillede pladeselskabet, der stædigt holdt duoen i skak. Han forsøgte ad flere omgange at gøre oprør med det image, som de unge mænd følte, at de var vokset fra. Men branchefolkene psykede ham, alt imens byrden voksede på hans skuldre:

»Jeg var i en duo, der var landskendt for at være nogle hoppebolde, som alle synes var fucking grineren. Nogle energiske, sjove og charmerende drenge. Det kan blive super angstprovokerende, for sådan er jeg ikke hele tiden. Jeg kunne ikke være i det mere,« siger han til Soundvenue.

Men nu er han fri. I oktober kunne Thor Farlov berette, at han var i gang med sit eget soloprojekt, og kort efter blev det officielt – Citybois var fortid.

Thor Farlov har været i Los Angeles for at indspille sit første soloalbum, alt imens Citybois-forpligtelserne fortsat lå og ventede derhjemme. Der skulle laves en ny plade til de hungrende teenagere. Farlov forsøgte at bryde fri, men kunne ikke. Han fortæller, at det var »meget skizofrent« for ham.

Derfor var det også en stor lettelse for charmøren, da det nye soloalbum ramte gaden. Det har titlen 'Nye minder', og det har med flere prominente gæsteoptrædener fra blandt andre Sivas og Kesi cementeret en ny retning for Farlov.

Den er stadig poppet, men ikke så silkeblød længere. Den er produceret i samarbejde med Jens Ole McCoy, en af landets førende producere, og lyden er nu inspireret af hiphopgenren med tungere beats.