Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der var så meget gang i Thomas Helmig torsdag aften på Tinderbox, at han bogstaveligt talt spillede bagdelen ud af bukserne.

Thomas Helmig er i gang med sin store koncert-sommer.

For få uger siden overraskede han på Northside med en ikke-annonceret koncert, kort efter spillede han på Aarhus stadion, og torsdag aften fortsatte han så sin turne på årets Tinderbox festival i Odense, hvor han virkelig fik fart på.

Efter blandt andet at have sat gang i den store fællessang med et gammelt hit som 'Det er mig der står herude og banker på', flækkede han pludselig sine bukser, hvilket fik den rutinerede popstjerne til at bryde ud i et grin:

Thomas Helmigs læderbukser er revnet. I skridtet ... »Jeg er glad for, at jeg har taget underbukser på i dag«. Det er vi andre også, Thomas #tb22 #tinderbox pic.twitter.com/CcJQq1mtNS — Jeppe Dong Abrahamsen (@jeppedong) June 23, 2022

»Jeg er glad for, at jeg har taget underbukser på i dag,« lød det fra Thomas Helmig, der fortsatte jokende med at spørge publikum, om de kunne huske Preben Elkjær, med henvisning til 80'er-fodboldhelten, der også oplevede at spille iført revnede bukser - i hans tilfælde under EM-semifinalen mod Spanien i 1984.

Thomas Helmig lod sig ikke slå ud og fortsatte koncerten med sin stribe af hits som 'Dagen efter dagen derpå', 'Malaga' og 'Stupid Man'.

Om få dage, den 1. juli, fortsætter Thomas Helmig så sit sommertogt, når han spiller fredag aften på årets Roskilde Festival.

Thomas Helmig tabte imidlertid en afstemning i B.T.s Tinderbox-liveblog om hvilken 'revnede bukser'-type, der er læsernes favorit.

Her vandt dukken Anton fra DR's gamle julekalender 'Jullerup Færgeby' med Preben Elkjær på andenpladsen - og altså Thomas Helmig på tredjepladsen.

Se resultatet og meget mere i livebloggen HER.