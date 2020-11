Popstjernen The Weeknd har vakt stor undren blandt sine mange fans, da han søndag dukkede op til award-showet American Music Awards med hovedet bundet ind i bandage.

Det fik mange til at spekulere i, om den canadiske sanger, der går under det borgerlige navn Abel Makkonen Tesfaye, havde været ude for en ulykke.

Popstjernen var ad flere omgange på scenen for at modtage hæder, og hver eneste gang kunne de fremmødte i salen se til, mens The Weeknd tonede frem uden det karakteristiske afrohår og med hvad der lignede sæbeøjne.

Men det er slet ikke første gang, at canadieren laver netop dette stunt.

Tilbage i august, da han blev hædret under MTV's Video Music Awards, lignede han også en, der havde fået et par på hovedet.

Faktisk har han lagt flere billeder op på sin Instagram, dateret helt tilbage til marts, hvor han har hvad der ligner et forslået ansigt.

For det ligner kun. Det er nemlig intet andet end make up. Og det er en del af promoveringen af hans seneste album 'After hours', som han netop har vundet en masse priser for.

Flere af sangene på albummet handler om det at være påvirket af alkohol eller stoffer, og det forslåede ansigt skal forestille skader, som man kan pådrage sig, hvis man kører galt under påvirkning.

»Det er den mørke undertone,« sagde han til Esquire tidligere i år.

The Weeknd vandt prisen for bedste R&B-album, bedst R&B-artist og bedste R&B-sang under søndagens prisuddeling.