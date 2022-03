»Ser frem til at se jer alle sammen denne sommer!«

Det skriver den 78-årige forsanger Mick Jagger mandag i et opslag på Twitter, hvor han har delt en video med klip fra sit band The Rolling Stones' sidste 60 år på scenen.

For netop i anledningen af det engelske rockbands jubilæum skal de aldrende musikere igen på turné. Denne gang går turen rundt i Europa i mere end 10 lande og 13 forskellige byer.

På bandets hjemmeside afsløres turnéplanen for den kommende 'SIXTY'-turné, som strækker sig over juni og juli måned i år.

Looking forward to seeing you all this summer! #StonesSIXTY pic.twitter.com/Na8jl7qyoY — Mick Jagger (@MickJagger) March 14, 2022

Danmark bliver dog endnu en gang forbigået, men vores nabolande Sverige og Tyskland er mere heldige.

Turneen starter nemlig i den spanske hovedstad Madrid 1. juni, for herefter at tage til München, Berlin, Liverpool, Amsterdam, Bern, Milano, London, Bruxelles, Wien, Lyon, Paris, Gelsenkirchen og slutteligt den svenske hovedstad Stockholm.

Det er fem år siden, The Rolling Stones sidst drog på turné i Europa.

Bandet består af forsanger Mick Jagger på 78 år, guitaristerne Keith Richards og Ronnie Wood på 78 og 74 år.

The Rolling Stones i 1964 med de originale bandmedlemmer Charlie Watts, Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman og Brian Jones i London. Foto: ALAMY/KOKO Vis mere The Rolling Stones i 1964 med de originale bandmedlemmer Charlie Watts, Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman og Brian Jones i London. Foto: ALAMY/KOKO

Derudover får de selskab på den kommende jubilæumsturné af trommeslageren Steve Jordan, da The Stones sædvanlige trommeslager Charlie Watts gik bort sidste år som 80-årig.

I en pressemeddelelse afsløres det, at der selvfølgelig skal spilles storhits som '(I Can't Get No) Satisfaction', men også »et udvalg af uventede numre« fra bandets store bagkatalog.

Billetsalget starter fredag 18. marts, men de utålmodige kan skrive sig op til forsalg allerede tirsdag 15. marts.