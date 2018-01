Forsangeren for det irske succesband The Cranberries, Dolores O'Riordan, er død i en alder af 46.

Det skriver flere internationale medier, som har fået bekræftet nyheden fra O'Riordans publicist.

Dolores O'Riordan kommer oprindeligt fra den irske by Limerick. I 90'erne opnåede hun og resten af The Cranberries stor succes verden over. Mange kan nok specielt huske megahittet 'Zombie' fra 1994 og et par andre hits i form af 'Linger' og 'Dreams'.

I en udtalelse fra Dolores O'Riordans publicist lyder det:

»Forsangeren for det irske band The Cranberries var i London for at optage musik. For nu har vi ikke yderligere. Familiemedlemmer er knust over nyheden og har bedt om fred i den svære tid,« siger publicisten ifølge BBC.

Dolores O'Riordan var en aktiv del af The Cranberries siden 1990. Hun vandt en audition det år og blev dermed forsanger for gruppen, der oprindeligt hed The Cranberry Saw Us - det navn blev senere udskiftet med The Cranberries.

Sammen udgav gruppen i alt fem album, inden de i 2003 belsuttede at tage en pause. The Cranberries blev først samlet og tog på turné igen i 2009. I mellemtiden udgav Dolores O'Riordan to soloalbum.

I 2017 stod Dolores O'Riordan frem og fortalte i et stort interview, hvordan hun gik ned psykisk på grund af for meget arbejde og det voldsomme pres, der fulgte gruppens store succes.

Endnu er der ikke meldt noget ud om dødsårsagen.