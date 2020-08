Med 615.00 solgte kopier på en uge slår Taylor Swift rekord for fleste solgte albummer i 2020 i USA.

Det gør hun med sit nye album 'Folklore', skriver det amerikanske medie Los Angeles Times.

Dermed slår Taylor Swift blandt andet K-popgruppen BTS, hvis album, der udkom i februar, blev solgt 574.000 gange den første uge i USA.

Taylor Swifts album udkom 24. juli og er både blevet solgt digitalt og i fysisk form.

Taylor Swift på scenen til MTV Video Music Awards i 2019. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Taylor Swift på scenen til MTV Video Music Awards i 2019. Foto: ANGELA WEISS

Pladeselskabet Republic Records, der står bag albummet, har udtalt, at 'Folklore' har solgt over to millioner på verdensplan.

Det gode salg har derfor også resulteret i en førsteplads på den amerikanske hitliste Billboard 200. Det skriver Billboard på sin hjemmeside.

Det er dermed syvende gang, at den 30-årige sangerinde har et album på hitlistens førsteplads.

Der er dog et stykke vej op til førstepladsen. Den rekord har The Beatles nemlig, som har ligget nummer ét hele 19 gange.

'Folklore' er Taylor Swifts ottende album, og det blev optaget under corornakrisen, hvor superstjernen var i karantæne.

Dette album skiller sig dog ud fra de andre, da det er optaget i al hemmelighed. Normalt plejer Taylor Swift at komme med små hints til sine fans, men denne gang holdt hun det altså helt for sig selv.

Og det er da heller ikke kun albumsalget, der imponerer. Nielsen Music har foretaget en analyse, og de er kommet frem til, at sangene på 'Folklore' allerede er blevet streamet knap 290 millioner gange i den første uge. Det skriver Billboard.

Kun 'Legends Never Die' af Juice Wrld og Lil Uzi Verts 'Eternal Atake' har i år fået flere afspilninger på en uge.