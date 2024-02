Et lynnedslag har skabt kaos til en Taylor Swift-koncert.

Denne fredag morgen - som er fredag aften lokal tid i Australien - har de mere end 80.000 publikummer måttet evakueres, fordi et lyn er slået ned i området ved Accor Stadium, hvor Taylor Swift er planlagt til at give koncert.

Det skriver flere australske og internationale medier, herunder 9News og Daily Mail.

I Sydney hærger der i øjeblikket voldsomt vejr med storm, kraftig regn, lyn og torden.

Taylor Swifts fans i Sydney har trodset vejret, men er blevet evakueret, ligesom fredagens koncert er blevet forsinket. Foto: David Gray/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Taylor Swifts fans i Sydney har trodset vejret, men er blevet evakueret, ligesom fredagens koncert er blevet forsinket. Foto: David Gray/AFP/Ritzau Scanpix

Derfor blev de mange fremmødte Taylor Swift-fans på det åbne stadion i Sydney bedt om at søge i ly, efter det voldsomme lynnedslag i nærheden var blevet registreret.

Samtidig fik de at vide, at Taylor Swift-koncerten af samme årsag ville blive forsinket.

Det vides endnu ikke, om den tre timer lange koncert kan afholdes.

B.T. følger sagen.