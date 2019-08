John Fogde har arbejdet som pressechef, booker og talsmand for de store danske festivaler 'Northside' og 'Tinderbox'.

Men nu er det slut med det ansvar.

Det melder Fogde ud på sin egen Facebook-profil.

'Ledelsen i Down the drain group har besluttet sig for at nedlægge min stilling som public relations manager, og dermed er jeg efter 18 festivaler og en lang række koncerter ikke længere talsmand for firmaets aktiviteter,' skriver han.

Down the drain group, som står bag de to festivaller, har dog ikke ønsket at forklare, hvad fyringen kommer af, skriver Jyllands Posten.

'Vi kan bekræfte, at John Fogde er stoppet i Down the drain group. Herudover har vi ikke yderligere kommentarer,' skriver de i en mail til mediet.

Talsmanden sluttede sig til holdet bag festivallen i 2011.

Han arbejdede før det på musikmagasinet 'Gaffa.'