De fleste af os har sunget med på Take Thats populære hits som Pray og Everything Changes, men nu har den britiske popgruppe ændret de gamle evergreens fuldkommen.

»Vi er klar over, at vi ikke kommer til at gøre alle glade med det her,« indrømmer bandmedlem Gary Barlow, da B.T. møder Take That på luksushotellet The Langham i London.

I anledning af gruppens 30-års jubilæum næste år udsender de tre tilbageværende medlemmer af Take That, Gary Barlow, Howard Donald og Mark Owen, et greatest hits album, men langt fra i klassisk forstand.

På det nye album, Odyssey, er der både nye numre, men den populære britiske popgruppe har også ændret markant i flere af de kendte hits. Både for at give trofaste fans noget nyt - men i den grad også for bandmedlemmernes egen skyld og fornøjelse.

Om Take That Take That er et britisk boyband, der blev dannet i Manchester i 1989

Oprindeligt bestod bandet af fem medlemmer: Gary Barlow, Robbie Williams, Mark Owen, Howard Donald og Jason Orange.

I 1995 forlod Robbie Williams gruppen og fik en succesfuld solokarriere, og i 1996 gik Take That hver til sit.

I 2006 vendte gruppen tilbage dog uden Robbie Williams, men i 2010 optog alle fem oprindelige medlemmer albummet Progress sammen.

Albummet blev en gigantisk kommerciel succes og indeholdt blandt andet hittet Flood.

Siden forlod Robbie Williams igen gruppen og i 2014 forlod også Jason Orange Take That.

I 2019 har gruppen 30 års jubilæum og tager i den forbindelse på en stor Europaturné.

»Det kan være farligt at ændre, og det var noget, vi snakkede om mange gange. Men for os er det ikke særligt inspirerende at udsende Greatest Hits. Det er jo bare gamle sange på en disc,« forklarer Gary Barlow

Take That har blandt andet ændret i bandets første nummer et-hit, 'Pray', som er taget helt ned i tempo, mens monsterhittet Everything Changes også har en markant ændret lyd.

For bandet har tanken været at lave numrene, som de ville lave i dag, men særligt 'Everything Changes' har været lidt af en udfordring, fordi sangen primært består af Robbie Williams’ vokal.

Da sangen blev indspillet med en ny produktion, skulle Robbie Williams derfor naturligvis også godkende nummeret.

»Vi fik vi Robs stemme fra det originale nummer, og for mig var det som om, Rob sang den igen. Hans stemme lød pludselig helt forandret. Heldigvis spillede vi den for ham, og han sagde: ‘Jeg elsker den’,« forklarer Mark Owen og tilføjer:

»Gudskelov! Det havde været akavet, hvis han ikke kunne lide den,« griner sangeren og forklarer, at de sammenlagt har brugt 18 måneder på ændringerne.

Take That kommer til Danmark næste år, når bandet den 21. og 22. Juni giver koncert i KB Hallen.

Koncerterne er udsolgt, men der er mulighed for venteliste.