Popsangerinde Szhirley deler video af sit forslåede ansigt, efter hun blev ramt af en lastbil.

Videoen, der er delt på instagram, viser de skrammer, hun pådrog sig i en højresvingsulykke ved Vesterport i København.

42-årige Szhirley Nova Beanca Rokahaim har som sangerinde, korsanger og skuespiller udgivet flere hits og medvirket i både teaterstykker og tv-programmer, herunder TV 2-fredagsshowet 'Vild med Dans'.

Sangerinden har tidligere benyttet det sociale medie til at fortælle om lastbilulykken.

Vis dette opslag på Instagram Dagen udviklede sig meget anderledes end planlagt. Jeg skulle have brugt dagen i dag på at give jer en masse info, billeder og videoer ifbm. min launch af min eksklusive smykker Dropps EXCLSV, som droppede i dag. Men da jeg satte mig op på cyklen imorges for at hente de første #DatePlates med diamanter, blev jeg desværre påkørt af en lastbil i et højresving, hvilket resulterede i en lidt anden slags dag, nemlig på Riget hvor jeg blev grundigt undersøgt. Jeg har ingen frakturer og er sluppet så vanvittig billigt med et ordentligt gok i nødden, eller rettere ansigtet. Jeg ser skide godt ud! Og heldigvis elsker jeg farver.. er sikker på at jeg snart bliver ringet op ang. modeljobs til United Colors of Højresvingsulykker... Jeg kunne skrive side op og side ned om oplevelsen i dag, eller lave 1200 jokes ud af det, for det er en af de måder jeg bearbejder vanvittige situationer på, men lader det ligge for i aften, men vil dog atter en gang understrege hvor taknemmelig jeg er for de dejlige mennesker som hjalp på gaden indtil politi og de sødeste ambulancefolk ankom og kørte mig til Riget, hvor jeg også blev modtaget på bedste vis. TAK TAK TAK for hver og en af jer. Wauw I kan være sikre på at #DatePlate og Dropps EXCLSV spam er ON fra imorgen igen. Indtil da vil jeg lægge mig ind til min dejlige og stadig meget chokerede mand og værdsætte livet. Jeg vil sende en tanke til hver og en jeg holder af, og takke de højere magter for at have holdt hånden over mig i dag #ThisAintOverYetMoFo! Et opslag delt af Szhirley (@szhirleys) den 21. Nov, 2018 kl. 12.58 PST

Hun var på cykel og kørte over for grønt lys, da en lastbil overså hende og drejede til højre i et lyskryds ved Vesterport i København. Szhirley blev heldigvis ikke trukket ind under lastbilen, fortæller hun i et opslag på Instagram.

Det var dog skræmmende tæt på, lyder det fra sangerinden, der fortæller, at hun landede tæt ved køretøjets hjul.

»Det så min mand. Han står ved siden af og råber og skriger.«

Store dele af Szhirleys højre kind er dækket af hudafskrabning, og hagen er blå. Udover skaderne i ansigtet er det kun et af hendes ben, der gør ondt.

Den skadede kind er også hævet markant op, og Szhirley joker med, at man kan få en lille idé om, hvordan hun ville se ud, hvis hun fik fillers.

Desuden har hun sendt en tak til alle dem af hendes følgere, som har sendt hende søde ord med på vejen.

Sangerinden var på vej til at hente et smykke, som hun selv har designet, da ulykken indtraf. fremgår det i en tidligere Instagram-story.

I stedet blev hun altså en af de mere heldige i statistikken over ofre i højresvingsulykker.