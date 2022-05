Med sin sejr lørdag aften har Ukraine ikke blot vundet Eurovision-trofæet, men også retten til at afholde konkurrencen på ukrainsk jord næste år.

Men da de russiske styrker fortsat fører krig i landet, er det endnu ikke givet, at Ukraine har hverken mulighed, overskud eller ressourcer til at stable et show på benene i 2023.

Og det er European Broadcasting Union vel vidende om, lyder det fra EBUs executive supervisor Martin Österdahl.



»Vi lykønsker Ukraine og Kalush Orchestra for deres sejr og fantastiske optræden. Nu vil vi begynde at forberede 2023 med UA:PBC (Ukrainsk stats-tv, red.). Der er åbenlyst nogle udfordringer i forhold til at være vært for næste års konkurrence,« lyder det i en pressemeddelelse.

»Lige som alle andre år ser vi dog frem til at diskutere kravene og ansvaret, som kræves for at være vært, med UA:PBC og andre involverede for at sikre os, vi har de bedste forudsætninger for at afholde det 67. Eurovision.«

Spørger man Kalush Orchestra, som lørdag tog en overbevisende sejr, er der dog ingen grund til at sætte spørgsmålstegn ved, om Ukraine vil komme på fode inden næste års konkurrence.

»Næste år vil Ukraine med glæde være værter i et mere integreret og lykkeligt Ukraine,« lyder det fra forsanger Oleg Psyuk.

Det samme budskab kommer præsident Volodymyr Zelenskyj med på sin officielle Telegram-kanal, hvor han ønsker sine landsmænd tillykke med sejren.

Her oplyser han, at Ukraine vil gøre sit bedste for, at man en dag også vil kunne afholde Eurovision i byen Mariupol - en by, der lige nu er under russisk belejring.

»Vores mod imponerer verden, vores musik erobrer Europa!,« skriver han blandt andet og tilføjer:



»Næste år vil Ukraine være værter for Eurovision. For tredje gang i historien. Og - tror jeg - ikke for sidste gang.«

I modsat fald vil det ikke være første gang, et land har måttet afslå værtskab.

Det er sket seks gange tidligere - senest i 1980, hvor Israel af økonomiske årsager måtte takke nej til at afholde showet igen, efter at have vundet to gange i træk. I stedet blev det afholdt i Holland.

Foreløbig har Sveriges hovedstad meldt sig klar til at lægge scene til, hvis Ukraine ender med at måtte afslå, udtaler Stockholms finansborgmester Anna König Jerlmyr ifølge Eurovision Fun:

»Det er en måde at vise vores fortsatte støtte. Vi er vant til at være vært for Eurovision og var det senest i 2016. Da vi føler, at dette var succesfuldt, melder vi os gerne frivilligt.«