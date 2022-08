Lyt til artiklen

Han have dagen forinden givet den gas foran 40.000 mennesker på Smukfest.

Men det var et interview i Go' Aften Live, som stjal al rampelyset efterfølgende.

Martin fra Saveus sad i den røde sofa og blev interviewet af journalisten Janni Pedersen. Og det er Janni Pedersens spørgsmål, som har fået mange mennesker til at rette kritik af den garvede tv-vært.

I en redigeret udgave har Martin selv lagt et sammenklip ud på sine sociale medier, hvor han beskriver oplevelsen, som noget af det mest akavede og tåkrummende, han nogensinde har været med til. Et sammenklip, som du kan se herunder:

Her bliver han blandt andet kaldt for »opvarmning til hovednavnet Justin Bieber« og får også at vide, at han lyder som Justin Bieber, til trods for, at han selv er et stort navn på plakaten.

Det sammenklip har fået masser til at rette kritik mod Janni Pedersen, og det er nu den kritik, som hun svarer på.

»Har oplevet meget kritik i mine pænt mange år som journalist, fra spindoktorer, forbrydertyper, lobbyister osv. men aldrig fra musikere, jeg har interviewet. Men efter et interview på Smukfest med Martin fra Saveus, er min indbakke gået amok. Martin valgte efter interviewet at lægge et sammenklip ud på diverse sociale medier,« skriver hun i et opslag på Instagram og fortsætter:

»Og jeg ser godt nok noget tåbelig ud i denne stærkt redigerede version, der åbenbart er gået viralt. Jeg har undskyldt overfor Martin, at jeg kaldte Saveus opvarmning til Justin Bieber to gange og at der blev klippet et forkert billede på. Og ellers er alt godt mellem os, og jeg glæder mig til jeg måske en gang skal interviewe ham igen.«

B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Janni Pedersen, der henviser til opslaget, da hun havde travlt med tre alvorlige interviews.