Det var bestemt ikke sikkert, at den danske vinder Saba ville deltage ved Eurovision i Malmø 9. maj.

Det skyldtes, at selvom sangeren var glad for at vinde, havde hun det svært ved at deltage, når også Israel er med i showet.

»Glæden blegner i skyggen af situationen i Mellemøsten og de frygtelige ting, som sker i Gaza. Jeg deler fortvivlelsen og sorgen, og jeg prøver så godt som muligt at navigere i den ulykkelige situation. Jeg har også et håb om, at EBU lytter og tager alle indtryk ind.«

»Jeg har besluttet mig for at tage til Malmø, fordi jeg mener, at min repræsentation er vigtig, og fordi jeg tror på, at jeg, med den jeg er og hvad jeg står for, kan ændre noget for mange mennesker,« siger Saba i en pressemeddelelse fra DR og tilføjer:

»Det har ikke været nogen nem beslutning for mig. Men jeg håber og tror, at jeg som en brun kvinde, der ovenikøbet er adopteret, queer og kæmper med psykiske udfordringer, kan spille en vigtig rolle i at gøre Malmø til en inkluderende fest, hvor jeg kan repræsentere en masse mennesker og Danmark på min helt egen måde.«

»Jeg kan repræsentere meget, men situationen i Mellemøsten er mere, end jeg kan bære på mine skuldre. Jeg ønsker kærlighed og fred til alle mennesker. Verden er svær og voldsom. Jeg ser jer, og jeg håber, I ser mig.«

DR bakker op om Saba, og ledende redaktionschef i DR Kultur, Debat og Musik, Gustav Lützhøft, siger:

»Vi har haft en god og tæt dialog med Saba og hendes hold, og vi er nu klar til at melde ud, at Saba stiller op som DR’s bidrag til Eurovision. I år har artisterne været udsat for et voldsomt pres, og vi anerkender, at det er en ekstremt vanskelig situation at stå i – særligt som vinder.«

»Vi har stor forståelse for alle de tanker og følelser, det indebærer og DR bakker op om Saba hele vejen til Malmø. Ordet er jo i det hele taget frit i det danske samfund, det værner DR om og vi respekterer debatten. Men det bliver aldrig ok lægge pres på artister for at forhindre dem i at udføre deres kunst,« lyder det.