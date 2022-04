Sussi & Leo.

De har været et makkerpar både romantisk og musikalsk de sidste mange, mange år. Men dengang Sussi & Leo spillede fast på Skansen i Skagen, havde de nogle år, hvor de »skændtes meget«.

Det fortæller Sussi Nielsen til Hendes Verden.

For Leo Nielsen var »skide irriteret« over de hyppige udfordringer med lyden på det nordjyske spillested og lod det gå ud over sin kone, der samtidig syntes, han var begyndt at drikke lidt for tæt.

Det endte med at tære på forholdet.

»Der var selvfølgelig den periode, hvor han drak for mange øl, hvor han var svær at snakke med, men da han droslede ned på dem, fandt vi ind til hinanden igen. Leo synes ikke, noget er for dumt, for svært eller forkert, og man kan snakke med ham om alt,« siger Sussi Nielsen til kvindemagasinet.

Den 66-årige sangerinde forklarer desuden, at hendes jævnaldrende ægtemand stoppede med at drikke øl, fordi han havde fået et råd om at få sine tænder til at synes hvidere med teatersminke – og den belægning forhindrede ham i at drikke.

Men på trods af både lyd- og alkoholproblemer klarede den musikalske duo sig igennem krisen.

I dag har Sussi & Leo været gift i mere end 40 år.

Og så turnerer de stadig sammen, som de har gjort siden, de begge gik i 9. klasse.