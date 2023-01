Lyt til artiklen

Suspekt inviterer til folkefest Parken fredag 15. september 2023.

Det oplyses i en pressemeddelelse, hvori det desuden fremgår, at det bliver rapgruppens eneste koncert i 2023 – og tilmed deres største nogensinde.

Ifølge trioen selv bliver koncerten, der bliver til i samarbejde med Grøn, »en folkefest, der hylder folket i alle sine farver og afskygninger – på tværs af generationer og sociale lag«.

I et manifest underskrevet af de tre Albertslund-gutter lyder det da også, at ideen med det hele er, at »samle hele nationen i en fest for fællesskab«.

»Det er ikke Suspekt som skal hyldes af egoistiske årsager, men folk, som skal samles om musikken. Intentionen er, at eventet skal være større end Suspekt,« skriver Andreas, Emil og Rune, der står bag Suspekt.

Det officielle billetsalg starter onsdag 1. februar klokken 10.

Rapgruppen står bag adskillige hits som ’Proletar (Hvor Jeg Står)’, ’Kinky Fætter’ og ’Gonzo’ og har siden debutalbummet siden 1999, hvor debutpladen 'Suspekt' udkom, udgivet syv albums.

De seneste fire af disse er strøget direkte ind på toppen af de danske hitlister.

Gruppen består af Andreas Bai Duelund og Emil Simonsen, som også går under Bai-D og Orgi-E, der gør sig som ordekvilibrister, mens produceren Rune Rask står bag de mange velkendte beats.