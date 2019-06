Der er krise i musikbranchen - og helt store navne som Elton John, Eminem og Janet Jackson er oppe i det røde felt.

I 2008 udbrød der brand i pladeselskabet Universal Musics studier i Hollywood og ødelagde omkring 500.000 unikke musikoptagelser.

I første omgang neddyssede Universal Music ulykken og fokuserede på, at det mest var gået ud oven en nærliggende King Kong-forlystelsespark samt et relativt værdiløst videoarkiv.

Avisen New York Times gravede i sagen og afslørede så tidligere på måneden, at der altså var tale om skader på musik fra navne som Elton John, Eminem, Janet Jackson, Tupac, Soundgarden, Aretha Franklin, Ray Charles og mange mange flere.

Unviersal Studios i Hollywood brød i brand den 1. juni 2008. Foto: Fred Prouser Vis mere Unviersal Studios i Hollywood brød i brand den 1. juni 2008. Foto: Fred Prouser

Universal Music svarede igen og skrev i en pressemeddelse, at New York Times artikel indeholdt en række unøjagtigheder, masser af selvmodsigelser, fejltolkninger og vildledende udtalsler.

»Hændelsen har aldrig påvirket tilgængeligheden af den udgivne musik eller haft påvirkning på kunstnernes kompensation,« skrev de i en pressemeddelse ifølge BBC.

Men det var ikke noget de pågældende kunstnere kunne bruge til noget, og nu har de ifølge BBC lagt sag an mod pladeselskabet - et søgsmål på omkring 650 millioner kroner - muligvis mere.

BBC har læst retspapirer fra tre advokatfirmaer i Los Angeles.

Her fremgår det, at Universal Music bliver anklaget for skødesløst at have gemt musikoptagelserne i 'kendte brandfælder' samt at have skjult omfanget af skaderne for kunstnerne.

Hvad der helt præcis er gået tabt fremgår ikke.

Ifølge New York Times stod der i en intern undersøgelse fra 2009:

»En kæmpemæssig musikalsk arv er uden tvivl gået tabt i branden.«