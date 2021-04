Hvis du er fan af den unge superstjerne Billie Eilish, så kan du godt sætte kryds i kalenderen.

Eller – du kan godt sætte to krydser – et kryds for det nye album, som udkommer 30. juli, og så et kryds på torsdag den 29. april, hvor hendes nye single bliver udgivet.

Billie Eilish er en 19-årig sangstjerne, som fik sit helt store gennembrud i 2019 med hendes debutalbum 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'.

Hun var dog et kendt navn forinden, hvor hendes debutsingle 'Ocean Eyes' gik viralt i 2015 – på det tidspunkt var hun 14 år gammel.

Nyheden om sit nye album annoncerede den unge stjerne selv på sin Instagramprofil.

»Det her er det projekt, som jeg har haft allermest kærlighed til,« skriver Billie Eilish på Instagram.

Og opslaget, som blev delt 27. april har på tre timer skrabet over 7,5 millioner likes og tæt på 100.000 kommentarer.

‘HVEM SKRIGER MED MIG?, 'Hun er en engel' og 'Endelig!’ lyder det blandt andet blandt de mange kommentarer på Instagram.

Albummet kommer til at hedde ‘Happier Than Ever’, og er Billie Eilish’s andet album.

Billie Eilish skriver videre på sin Instagram, at hun ikke kan vente med, at lytterne skal ‘føle det, som hun føler.’

På albummets cover, ser man Billie Eilish med tårer i øjnene og titlen ‘Happier Than Ever’ ved siden af.

Sidste måned vandt sangeren ‘Record of the Year’ til Grammy-awards 2021 med sangen ‘Everything I Wanted’.

Året forinden vandt hun samme pris med sangen ‘Bad Guy’.

Billie Eilish har i alt vundet syv Grammys, to 'American Music Awards', derudover har hun også to verdensrekorder i 'Guinness World Records', tre 'MTV Musicvideo Awards' og så er hun den yngste person og blot den anden musiker i historien, der har vundet 'de fire vigtige' Grammy-kategorier.