Den opsigtsvækkende sag mellem den malaysiske musikfestival Good Vibes og musikbandet 1975 er langt fra ovre.

Musikfestivalen har nu lagt sag an mod bandet, efter dets forsanger, Matt Healy, kyssede sin bassist under en koncert på festivalen.

Det skriver The Guardian.

Hvis det står til musikfestivalen, skal The 1975 betale svimlende 18 millioner kroner i erstatning for kontraktbrud.

Sagen har fået international opmærksomhed, siden det skete 22. juli.

Under koncerten fremsatte Healy en række knap så pæne vendinger om den malaysiske regering og kritiserede landets LGBT-lovgivning.

»Jeg begik en fejl. Da vi bookede koncerter, havde jeg ikke set på sagerne,« sagde Matty Healy efter koncertens femte nummer.

»Jeg kan fandeme ikke se meningen … med at booke The 1975 til et land og så fortælle os, hvem vi må dyrke sex med.«

Men det stoppede ikke her.

Healy ville demonstrere sin holdning, og det gjorde han ved at kysse bandets bassist, Ross MacDonald. Og så rullede sagen.

Koncerten blev afbrudt, og kort efter meldte arrangørerne, at den resterende del af festivalen var aflyst.

I Malaysia er det ulovligt at være homoseksuel, hvilket kan straffes med op til 20 års fængsel. Ifølge festivalen var det dermed lovpligtigt for dem at aflyse festivalen efter The 1975s optrin.

Festivalens advokater hævder, at The 1975 underskrev en kontrakt inden koncerten, hvor de forsikrede om, at de ville overholde lokale retningslinjer og regler.

Det gjorde de ifølge festivalen ikke, hvilket 'havde konsekvenser for kunstnere og små virksomheder, som regnede med festivalen som et levebrød', lyder det i en udtalelse.

The 1975 har fået til mandag til at reagere på søgsmålet.

Efterfølgende aflyste The 1975 selv sine koncerter i Indonesien og Taiwan, som skulle have fundet sted i dagene efter.

Protesten fra 1975 er dog ikke faldet i god jord hos alle. BBC har beskrevet, at flere malaysiske homorettighedsforkæmpere frygter konsekvenser for landets homoseksuelle.

