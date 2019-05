Rolling Stones afgiver rettigheder til The Verves monsterhit 'Bitter Sweet Symphony'.

Prøv engang at lyt til de første fire sekunder af denne sang og læg godt mærke til strygerne. De er samlet fra en instrumantal-version af Rolling Stones-nummeret The Last Time.

De fire sekunder med strygere har været genstand for den største strid om ophavsret i britisk musikhistorie.

Bitte Sweet Symphony, er skrevet af Richard Ashcroft, og blev et gigantisk hit i 90'erne. Men selskabet ABKCO der er ejet af Rolling Stones' mannager Allen Klein mente, at The Verve havde brugt et længere stykke af The Last Time, end de havde aftalt.

En efterfølgende retssag tvang Ashcroft til at afgive rettighederne til sangen og ændre kreditteringen på sangen så den nu var skrevet af Jagger/Richards/Ashcroft.

Efter afgørelsen udtalte Richard Ashcroft:

»Det er den bedste sang, Jagger og Richards har skrevet i 20 år.«

Men nu er der sat et nyt punktum i sagen. Af uvisse grunde har Mick Jagger og Keith Richards nu valgt at overdrage rettighederne til Richard Ashcroft.