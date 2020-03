Onsdag var der dårligt nyt for musikelskende festivalgængere, da den store engelske festival Glastonbury aflyste som følge af coronaudbruddet.

Selvom aflysningen ikke umiddelbart har betydning for den danske festivalsommer, holder arrangørerne herhjemme lige nu vejret. For aflysninger kan få enorme konsekvenser, melder flere.

»Det vil få kæmpe omkostninger for landets festivaler, hvis ikke vi kan gennemføre, men det afhænger også meget af, hvordan det ender i forhold til vores forpligtelser over for billetkøbere, leverandører, band og andre. Det er mange, mange millioner,« lyder det fra Peter Møller Madsen, der er talsmand og festivalleder hos Nibe Festival.

B.T. har spurgt ham og arrangørerne af landets andre festivaler, hvordan de forholder sig til coronakrisen. Du kan få det fulde overblik over arrangørernes svar nederst i artiklen. Fælles for langt de fleste er, at de forsøger at have is i maven og fortsætter planlægningen.

Det gør sig også gældende hos Nibe Festival, der skal afholdes 1. til 4. juli.

»Lige nu er status, at vi helt sikkert forventer at gennemføre. Det er ikke spil for galleriet, men en klar formodning,« siger Peter Møller Madsen.

Han uddyber, at man lige nu er i færd med at lave risikoanalyser, men at det fortsat er alt for tidligt at sige noget om en eventuel aflysning.

Skulle en aflysning blive en realitet, vil det have voldsomme konsekvenser – men det er endnu uvist, om en aflysning vil give festivalen dødsstødet, fortæller Peter Møller Madsen.

»Det afhænger af, hvordan det hele ender ud. Men det er klart, det har en enorm betydning for lokalområdet og Nordjylland, for foreningslivet, og så er det jo en arbejdsplads.«

Nibe Festival har eksisteret i 36 år, og det har ikke altid været lige nemt, lyder det. Men det betyder ikke, at man ikke vil tage kampen op:

»Vi har en rolle i lokalsamfundet og Nordjylland, og det smider vi ikke af os frivilligt,« siger Peter Møller Madsen, der slutteligt kommer med en klar opfordring:

»De unge og alle andre skal tænke sig om. Hvis de vil på deres yndlingsfestival og ud og sidde på deres yndlingscaféer til sommer, så er det nu, man kan gøre en forskel ved at efterleve de retningslinjer.«

Det har vi spurgt om B.T. har bedt alle festivaler besvare følgende spørgsmål: Hvad er status hos jer i forhold til en eventuel aflysning/udskydelse?

Hvilke overvejelser gør I jer?

Hvornår kan festivalgængere forvente, at der senest bliver meldt noget ud fra jer ved eventuel aflysning?

Hvad vil det betyde for jeres festival, hvis I bliver nødt til at aflyse?

Jelling Musikfestival – 28. til 31. maj

Fra festivalens side henviser man til en tidligere udsendt udmelidng og oplyser, at man ikke udtaler sig yderligere. I udmeldingen udsendt 12. marts lyder det, at man følger situationen og er i kontakt med myndighederne:

»Vi fortsætter festivalforberedelserne og håber naturligvis, at festivalen 2020 gennemføres som planlagt. I de kommende uger vil vi træffe beslutninger på baggrund af myndighedernes anbefalinger og krav.«

Heartland – 29. til 31. maj

Hos Heartland har man ikke ønsket at svare på B.T.s spørgsmål, men henviser i stedet til en udmelding sendt ud 13. marts.

Heri oplyser festivalen blandt andet, at man følger myndighedernes anbefalinger og udviklingen, men for nuværende planlægger man fortsat at afvikle.

Distortion – 3. til 7. juni

Hos Distortion har man taget konsekvensen af coronaudbruddet og rykket den populære festival. Den vil således blive afholdt fra 26. til 30. august

Den beslutning kan du læse mere om her.

Northside – 4. til 6. juni

Presseansvarlige hos Northside har ikke ønsket at besvare B.T.s spørgsmål, men henviser til et opslag lagt på Facebook 17. marts. Heri lyder det:

'Vi fortsætter som normalt planlægningen af Northside. (...) Vi følger udviklingen nøje og er i løbende dialog med de relevante myndigheder. Følg med på Facebook for de seneste informationer.'

Skive Festival – 4. til 6. juni

Fra bestyrelsesformand Michael Eiskjær lyder det, at man er optimistisk og foreløbig planlægger at gennemføre. Man tager dog situationen meget alvorligt og følger udviklingen nøje med hjælp fra de relevante myndigheder. Og så kommer man med en opfordring:

»Hjælp os, dig selv, og alle andre! Følg anvisningerne fra myndighederne. Vask hænder, host i ærmet og bliv hjemme, hvis du kan, for så er vi et skridt nærmere i at bekæmpe coronavirus og alle få en fed sommer.«

Copenhell – 17. til 20. juni

Hos Copenhell har man ikke ønsket at svare på B.T.s spørgsmål, men henviser i stedet til et Facebook-opslag offentliggjort 13. marts.

I opslaget lyder det, at holdet bag metalfestivalen fortsat arbejder hårdt med planlægningen og glæder sig til at byde gæster velkommen i juni. Desuden oplyser Copenhell, at man nøje følger myndighedernes anbefalinger og vil kontakte gæster direkte, hvis situationens udvikling får betydning for festivalens afvikling.

Tinderbox – 25. til 27. juni

Presseansvarlige hos Tinderbox er de samme som hos Northside. Også i forhold til Tinderbox henviser man til et opslag lagt på Facebook 17. marts. Heri lyder det:

'Vi fortsætter som normalt planlægningen af Tinderbox. (...) Vi følger udviklingen nøje og er i løbende dialog med de relevante myndigheder. Følg med på Facebook for de seneste informationer.'

Roskilde Festival – 27. juni til 4. juli

I lyset af aflysningen af Glastonbury Festival meddelte talspersonen for Roskilde, Christina Bilde, onsdag, at folkene bag festivalen fortsætter forberedelserne:

»Det har umiddelbart ikke betydning for Roskilde Festival, at Glastonbury Festival aflyser.« Læs mere om det her.

Nibe Festival – 1. til 4. juli

For nuværende planlægger man at gennemføre Nibe Festival, oplyser Peter Møller Madsen, som er talsmand og festivalleder:

Han fortæller, at man lige nu ser tiden an. Skulle en aflysning blive aktuel, vil folkene bag først blive afklaret omkring dette, når vi nærmer os festivalen.

Musik i Lejet – 16. til 18. juli

I Tisvildeleje fortsætter planlægningen af sommerens festival. Det oplyser bestyrelsesformand Peter Maarbjerg.

»Vores udgangspunkt er, at vi følger myndighedernes anbefalinger. Og så gør vi os overvejelser om, hvordan vi under festivalen kan sikre en ekstra god hygiejne på årets festival – og hvordan vil bedst muligt informerer gæsterne om, at de skal holde afstand.«

Bestyrelsesformanden fortæller, at det er uvist, hvornår det vil blive meldt ud, såfremt festivalen må se sig nødsaget til at aflyse. Man ser tiden an og lytter til regeringen.

»Som festival vil en aflysning have alvorlige konsekvenser for liv og legeme. Vi forventer at kunne overleve med skindet på næsen – men også kun akkurat,« lyder det fra Peter Maarbjerg om en eventuel aflysning.

Grøn Koncert – 16. til 26. juli

Planen er fortsat, at Grøn Koncert vil besøge syv danske byer i perioden mellem 16. og 26. juli, lyder det fra Theis Petersen, indsamlingschef i Muskelsvindfonden. Han fortæller, at man følger udviklingen og myndighedernes anbefalinger tæt.

»Når vi kommer hen til den 1. juni, og hvis Danmark stadig er lukket ned, er vi sent ude i forhold til at nå et hele,« siger Theis Petersen og tilføler, at en aflysning ikke vil være fatal for Grøn Koncert, men vil have store konsekvenser for Muskelsvindfonden, der får overskuddet.

Langelandsfestival – 18. til 25. juli

Her fortsætter planlægningen ligeledes som normalt, men man holder øje med situationen, fortæller presseansvarlig Nicklas Lundorf:

»Vores fordel er lige nu, at der er fire måneder til,« siger han og uddyber, at det endnu er uvist, hvornår en eventuel aflysning vil blive meldt ud.

Tønder Festival – 27. til 30. august

Administrerende direktør Kirstine Uhrbrand fortæller, at man følger situationen samt myndighedernes udmeldinger og anvisninger. Men planlægningen pågår, og håbet er, at coronaudbruddet har lagt sig i august.

»Skulle det stadig til den tid være nødvendigt med ekstraordinære tiltag på grund af covid-19, så handler vi som arrangører derefter,« fortæller hun og uddyber, at man de kommende måneder træffer beslutninger på baggrund af myndighedernes anbefalinger og krav – og naturligvis løbende melder ud herom. Skulle en aflysning blive aktuel, har man ikke det komplette overblik over, hvad en eventuel aflysning vil få af konsekvenser.

»Der er ingen tvivl om, at det vil være meget kritisk i den forstand, at vi er rigtig langt med planlægningen af årets festival, og en aflysning vil have store økonomiske konsekvenser for festivalen.«