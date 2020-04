Medina er ligesom alle andre påvirket af corona-situationen.

Da Danmark lukkede ned, var Medina midt i en akustisk foråsturné, og derfor er hun også for tiden i 'hjemmekarantæne' med sin forlovede og deres to små yorkshire terrier.

Hvordan klarer en popstjerne corona-hamstring, indekuller og generel frygt for fremtiden? B.T. sendte en byge af spørgsmål afsted på mail til Medina. Her kan du se hendes svar:

Hvordan har du det helt generelt med den her mærkelige corona-situation?

»Det gik enormt stærkt, fra at jeg følte mig sikker og tryg i vores lille land, til at alt bare ændrede sig på et splitsekund. Jeg filosoferede utroligt meget over den tid, vi skulle til at gå ind i, og havde mange søvnlæse nætter, lige da det skete.«

Medina skriver videre:

»Hvordan kunne det gå så vidt så hurtigt? Er det 'Moder Jord', der straffer os for den enorme misligeholdelse, vi har budt hende? Hvad lærer vi af dette? Hvor mange ændrer deres levestil, når det hele er slut? Bliver der lavet globale lovændringer, så ozonlaget ikke får flere huller, og vi sviner mindre? Jeg håber, at vi alle sammen lærer ikke at tage hinanden og vores medmennesker for givet, men mest af alt den jord, vi kun har én af, før det er for sent.«

Hvordan ser din hverdag ud lige nu?

»Jeg har det godt. Vi er gode til at gå tur, hvor der ikke er andre, og vi er heldigvis gode til at trives indendørs i utrolig lang tid. Vi er opmærksomme på, at vi skal have hver vores alenetid, og vi gør vores bedste for at give plads til det, vi ellers skal af hjemmearbejde.«

Hvad laver du for eksempel?

»Min hverdag har jeg brugt på et projekt, der opstod af, at halvdelen af min forårstour er rykket til efteråret, og så er jeg generelt typen, der er god til at google og youtube ting, jeg finder interessant, hvilket er en del åndssvage ting, men som jeg synes er sjovt at gå i dybden med. Forleden ville jeg lære at lave min egen app på 'Bubble', som er en template til app, men er du sunshine, det tager sgu lidt tid at forstå, haha.«

Hvordan får du set dine venner og familie?

»Jeg taler dagligt med mine venner og veninder på Facetime. Det er dejligt at se dem, men det er egentlig ikke så langt fra hverdagen, hvor vi ofte også facetimer. Det er bare hyggeligere, når man lige er på videoen sammen. Jeg snakker hver dag med min familie på en fælles WhatsApp-tråd. Det er så dejligt.«

Mange fylder køleskabet ekstra godt op for tiden. Har du selv været ude og 'hamstre'?

»Ej, hamstring er sgu for dem, der ikke har hørt efter i timen. Det er helt fjollet at hamstre her i Danmark! Vi prøver at købe godt ind til så mange dage, vi kan tænke frem, og så laver vi mad alle dage. Jeg elsker at lave mad, så det er helt fint.«

Har du nogle streaming-anbefalinger?

»De sidste to år har jeg helt naturligt cuttet vanvittigt meget ned på tv generelt. Jeg føler, det meste keder mig, og nyhederne kan jeg læse andre steder. Det er også gået op for mig, at nærmest alle tv-serier efterhånden kun handler om vold, og det gider jeg sgu ikke bruge mit liv på. Jeg kunne godt trænge til programmer, der lærer mig noget fedt, noget, der rammer mig og gør mig til et bedre mennesker.

Medina skriver videre:

»I stedet youtuber jeg mange ting, der interesserer mig som energi, universet, NLP-træning (særlig form for mental-træning, red.), Joe Dispenza, holistiske remedier og naturlige ting, der heler og nærer på alle mulige måder... Og 9.000 andre ting!«

Hvordan har du det med, at man ikke kan komme til frisør?

»Haha, det skal nok gå.«

Mange kommer til at hyggespise og drikke lidt for meget. Kæmper du selv med de ekstra 'corona-kilo'?

»Hm... Mit stofskifte har altid været i raketfart, så det bekymrer mig ikke så meget. Men tiden vil selvfølgelig afsløre, om jeg en dag vokser fra det, haha.«

Hvad med træning? Hvordan sørger du for at motionere, nu hvor man eksempelvis ikke kan komme i fitnesscenter?

»Jeg motionerer slet ikke i et center, så det er bare at komme ud i det fri eller derhjemme.«

Alle ser ud til at lægge puslespil for tiden. Er det også noget, du er begyndt på?

»Jeg har slet ikke haft tid til puslespil endnu, men det kunne da godt være sundt nok for hjernen med noget langsom koncentration.«

Du skal jo også giftes i år. Kommer det her til at påvirke planlægningen?

»Indtil videre håber vi at gå fri for coronakrisen og dens restriktioner. Vi holder fast i vores planer indtil videre.«

Nyt album på vej Medina er lige nu aktuel med livesinglen 'Større end os' fra hendes afbrudte forårsturné. Den 17. april følger hun den op med et album med akustiske liveversioner af Medina-sange, som ikke tidligere været udgivet samt en nyfortolkning af hittet 'Ensom'.