De er storfavoritter til at vinde – men hvad sker der egentligt, hvis de gør?

Det er et af de spørgsmål, som fylder en del, mens dette års Eurovision nærmer sig sin afgørelse.

For Ukraine er i øjeblikket udpeget af bookmakerne til at være den absolutte storfavorit til at vinde det hele.

Helt uhørt spås landet i skrivende stund hele 60 procents chance for at vinde.

Hvis det ukrainske band, Kalush Orchestra med sangen 'Stefania', indfrier bookmakernes forventninger, vinder de ikke kun årets trofæ.

De vinder også – som det er sædvanen – retten til at afholde konkurrencen på ukrainsk grund næste år.

Men vil det overhovedet kunne lade sig gøre, nu hvor de russiske styrker fortsat fører krig i landet?

I en udtalelse før finalen har European Broadcasting Union (EBU), der står for afholdelsen af Eurovision, til NBC News fortalt, at man ikke ønsker at spekulere i 'nødplaner' i tilfælde af, at Ukraine sejrer:

»Når vi har kronet vinderne lørdag aften, vil vi begynde at se på den slags beslutninger i de kommende uger – uanset hvem vinderne måtte være,« lyder det.

Til B.T. har den mangeårige grandprix- og Eurovision-ekspert Ole Tøpholm tidligere fortalt, at han umiddelbart har svært ved at se, at det skal kunne afholdes i Ukraine næste år.

»Man skal finde ud af, om det så skal være andenpladsen, om det skal være et af Ukraines nabolande, eller om det skal afgøres af den største check på bordet,« siger han.

»Det er jo så EBU, der afgør det. Der står ikke noget i reglerne om, hvad man gør i sådan en situation her.«

Foreløbig har Sveriges hovedstad meldt sig klar til at lægge scene til, udtaler Stockholms finansborgmester Anna König Jerlmyr ifølge Eurovision Fun.

»Det er en måde at vise vores fortsatte støtte. Vi er vant til at være vært for Eurovision og var det senest i 2016. Da vi føler, at dette var succesfuldt, melder vi os gerne frivilligt.«

Selv har det ukrainske band dog udtrykt et håb og en drøm om, at Eurovision igen – ligesom det gjorde i 2017 – kan blive afholdt i Ukraine, hvis 'Stefania' kåres som vindersangen:

»Hvis vi vinder, vil Eurovision 2023 finde sted i Ukraine. Det vil være et nyt, integreret, veludviklet og blomstrende Ukraine,« har gruppens frontperson, rapperen Oleg Psyuk, fortalt under et pressemøde.

Hvis Ukraine overlader værtskabet til et andet land, vil det være første gang siden 1980, at det sker i Eurovision.

Her vandt Israel for andet år i træk konkurrencen, og måtte af økonomiske årsager takke nej til at afholde showet igen. I stedet blev det afholdt i Holland.