»Det var jo bedre end ingenting«, lyder det fra en festivalgæst.

The Minds of 99s vikartjans for Black Eyed Peas har fyldt meget på årets Tinderbox Festival.

Nogle har været sure over, at man ikke fandt et tilsvarende internationalt navn som erstatning – andre syntes, at The Minds of 99 var en forbedring.

The Minds of 99s forsanger Niels Brandt italesatte selv polemikken under deres koncert, som han fra scenen med et stort glimt i øjet erklærede for bandets første 'skandalekoncert'.

Men hvad tænker publikum?

Var det en skandalekoncert, eller var det faktisk federe at se et af Danmarks største rockbands?

Dagen derpå er der stor uenighed på festivalpladsen.

B.T. møder to veninder fra Svendborg, hvor den ene råber i B. T.s-mikrofon, at 'The Minds of 99 var 100 procent bedre end Black Eyed Peas', mens den anden mere tilbageholdende konstaterer, at 'det var fint nok'.

Et andet venindepar fra København følte, at The Minds of 99 ikke var så nærværende – og at de syntes, det var underligt, at Niels Brandt begyndte at tale om at være havnet i en shitstorm.

Til sidst lød det fra en lokal odenseaner, at koncerten virkede en lille smule rutinepræget – og påpegede, at lyden var overraskende lav.

»Jeg har hørt Minds mange gange, så måske ville man hellere have hørt Black Eyed Peas. Men Minds er jo altid gode,« tilføjer han.

Se publikumsreaktionerne i videoen øverst.

Ved at trykke på dette link kan du følge B.T.s livedækning af årets Tinderbox festival.