Den verdenskendte dj og producer Tim Bergling, bedre kendt som Avicii, blev fredag eftermiddag fundet død på et hotel i Omans hovedstad, Muscat.

Så sent som onsdag delte hotellet, Muscat Hill Resort, et billede af Avicii, der poserer sammen med den indiske dj-kollega, Maitrai Joshi, og det, der ser ud til at være en kvindelig medarbejder på hotellet. På billedet takker hotellet Avicii for besøget.

Det er det sidste billede, der så vidt vides er taget af ham.

'Vi håber, du havde en god tid', skriver hotellet.

Thank you @avicii for coming to Muscat Hills Resort, we hope you had a great time! #Dj #bestdj #gig #events #beachculb #beachclubinoman #theplacetobe #travel #beachhuts #traveltooman #greattime #instapic #instanoods #music Et opslag delt af Muscat Hills Resort (@muscathillsresort) den 17. Apr, 2018 kl. 12.19 PDT

Den svenske avis Expressen har talt med Maitri Joshi, der mødte Avicii forrige weekend, hvor han skulle spise middag med nogle venner. Det er uvist, hvad Avicii egentlig skulle i Oman, men skal man tro Maitrai, var han på en privat rejse.

»Han fortalte, at han trivedes godt i Oman og skulle rejse videre ud af byen søndag. Jeg ved ikke nøjagtig hvor. Han var med venner, så vi forstyrrede ham ikke så meget, men han var vældigt hyggelig,« fortæller dj'en til avisen.

»Han virkede til at være i god form og snakkede helt normalt. Alle på hotellet er i chok nu.«

Avicii dukkede også op på Kelley Lee Brocks Instagram-profil - en kvindelig fan, der efter nyheden om dødsfaldet delte to billeder med Avicii.