Northside, Roskilde, Smukfest ...

Listen over festivaler og større planlagte koncerter, der har kastet håndklædet i ringen efter tirdagens nye genåbningsaftale, er lang.

Indtil videre har Grøn Koncert dog været musestille omkring, hvad der skal ske med deres udendørs koncerter i år.

Torsdag oplyser man dog til B.T., at man er gået i tænkeboks for at se, om der kan findes en løsning, og at man derfor ikke er klar til at melde noget officielt ud endnu.

Jacob Haugaard krydser fingre for, at Grøn Koncert ikke bliver aflyst. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Musikfestivalen udtalte for tre uger siden, at man var klar til at vende tilbage efter sidste års aflysning, forde man havde skabt et helt nyt afviklingsformat.

Formatet skulle efter planen lyde, at publikumsantallet skulle reduceres til 10.000 per koncert, og at der skulle afholdes 16 koncerter rundt om i landet i stedet for de sædvanlige otte.

Siden kom altså den nye genåbningsaftale, som har smadret Grøn Koncerts planer fuldstændig.

I den nye aftale lyder det nemlig, at festivaler og større koncerter fra 21. maj til 1. august kun må have op til 2.000 deltagere opdelt i zoner med 200 i hver, mens de fra 1. august må have op til 5.000 deltagere i sektioner med 500.

Jacob Haugaard: 'Det vil være en katastrofe'

Grøn Koncert ligger i perioden fra 8. juli til og med 1. august, og derfor kan det nye afviklingsformat altså ikke lade sig gøre.

B.T. har forsøgt at få en udtalelse fra Grøn Koncert om, hvornår danskerne kan forvente en melding om, hvad der skal ske med de mange koncerter henover sommeren, men det har ikke været muligt.

Det er dog ikke kun de danske musikfans, der venter i spænding på, hvorvidt et af deres sidste håb om store sommerkoncerter bliver til noget eller ej.

Også Jacob Haugaard, der som konferencier har fungeret som Grøn Koncerts ansigt udadtil i over 30 år, sidder derhjemme og venter på en udmelding.

Jacob Haugaard har været Grøn Koncerts konferencier i over 30 år. Foto: Camilla Rønde

»Jeg krydser så meget fingre. Jeg har været med over 30 gange, så det er efterhånden en fuldt integreret del af min hverdag, og så kan det da ikke undgås at føles lidt tomt,« siger han.

Han påpeger endvidere, at han især håber, at Grøn Koncert bliver en realitet, da overskuddet som altid skal gå til Muskelsvindfonden.

»Det vil være en katastrofe, hvis det bliver aflyst igen, men personer med muskelsvind er heldigvis nogle af de mennesker, som giver op sidst.«

Mens Grøn Koncert ikke kan oplyse B.T., hvornår der kommer en afklaring, gætter Jacob Haugaard på, at det bliver indenfor den næste uges tid.

»Det tager jo tid at sætte den slags op, så jeg skyder på, at jeg hører fra dem inden for den næste uge,« siger han.

Det var natten til tirsdag, at der blev forhandlet en ny genåbningsaftale på plads.

Northside i Aarhus var den første festival, der aflyste som følge af aftalen, og herefter fulgte Roskilde Festival, Tinderbox i Odense, Copenhell i København og Smukfest i Skanderborg trop.

Til Roskilde Festival er der normalt 130.000 deltagere, mens der sidste år var henholdsvis 45.000 og 35.000 gæster til Tinderbox og Northside.



Publikumsantallet til Grøn Koncert lyder sædvanligvis på 35.000 per koncert.