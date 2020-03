Når seerne lørdag aften skal stemme på deres favorit ved Dansk Melodi Grand Prix, er der ét navn på listen, de har hørt mere i radioen end de andre.

En gennemgang af DR's offentliggjorte playlister viser nemlig, at der stor forskel på, hvor meget de ti finalister er blevet spillet på deres forskellige radiokanaler.

Hvor Benjamin Kissis sang 'Faith' ifølge dr.dk/musik er blevet afspillet 19 gange i radioen, er Maja og De Sarte Sjæles sang 'Den sidste goth i Vejle' blevet afspillet 392 gange.

Gustav Lützhøft, der er DR's ansvarlige for Dansk Melodi Grand Prix, fortæller, hvorfor der er forskel:

»Vi har valgt i år at gøre noget nyt ved at frigive sangene før tid, for at publikum i Danmark kan lytte til dem og danne sig et indtryk inden showet. Vi har sørget for, at alle sangene har fået præcis samme tryk, dvs. at sangene er blevet præsenteret i 'Aftenshowet', på dr.dk, blevet spillet i P4 Play og i andre forskellige initiativer, vi har sat i søen fra Dansk Melodi Grand Prixs side.«

Han fortsætter:

»Men det er klart, når vi frigiver sangene før tid, lægger det den enkelte frit for at lytte mere til et nummer frem for et andet. På samme måde lægget det den enkelte redaktion (I DR, red.) frit at vælge at spille andre sange mere. Det er det, der er sket her.«

Gustav Lützhøft forklarer, at selvom de altså fra grandprix-redaktionens side har givet de ti sange lige meget eksponering, så kan de ikke styre, hvilke sange redaktionerne på fx P4 og P3 vælger at spille.

»Det bestemmer Dansk Melodi Grand Prix ikke over. Vi har sørget for det samme tryk fra start af, så der var et fair udgangspunkt for alle, og så er det sådan, det er, når sangene bliver sluppet fri i det offentlige rum. Så er der nogen, der tager det til sig på eget initiativ, og det har vi vidst fra start af, at det var sådan, det var.«

Herunder kan du se, hvor meget de ti sange fra årets Melodi Grand Prix ifølge dr.dk/musik er blevet spillet på DR's radiokanaler i år:

Maja og De Sarte Sjæle - 'Den sidste goth i Vejle': 392 afspilninger

Isam B - 'Bølger' - 204 afspilninger

Sys Bjerre - 'Honestly': 161 afspilninger

Ben & Tan - 'Yes': 159 afspilninger (+30 afspilninger i P4 Bobler)

Kenny Duerlund - 'Forget it all': 23 afspilninger (+27 afspilninger i P4 Bobler)

Jasmin Rose - 'Human': 22 afspilninger

Emil - 'Jeg ville ønske jeg havde kendt dig': 20 afspilninger (+ 17 afspilninger i P4 Bobler)

Sander Sanchez - 'Screens' 19 afspilninger (+16 afspilninger i P4 Bobler)

Benjamin Kissi - 'Faith': 19 afspilninger

Jamie Talbot - 'Bye Bye Heaven' 0 afspilninger (35 afspilninger i P4 Bobler)

