I år er prisen på en billet til årets Grøn Koncert steget til 365 kroner.

Og det har fået det til at vrimle med kommentarer i B.T.s liveblog fra festlighederne start i Tårnby om, at det er for dyrt.

»Shit en pris. Jeg er med på, man kan se mange kunstnere, men alligevel,« skrev læseren Tulle eksempelvis.

»Ja, tingene er steget, men hvis det skal være folkeligt, så er det for dyrt. Nej, det er måske ikke så mange penge i forhold til alt muligt andet, men Grøn Koncert har altid været til at betale,« skrev læseren.

Aqua spiller på Grøn Scene på Grøn Koncert i Øresundsparken på Amager, torsdag den 20. juli 2023.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Aqua spiller på Grøn Scene på Grøn Koncert i Øresundsparken på Amager, torsdag den 20. juli 2023.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Flere fortæller endda om, hvordan de i år helt har måttet droppe den velgørende koncertrække.

»Vi synes, at Grøn Koncert er blevet ALT ALT ALT for dyrt. Af selvsamme årsag er vi fem vennepar, der droppet det i år. Synd at overdreven higen efter penge skal ødelægge sådan en potentiel god oplevelse,« skrev læseren Julius.

Heller ikke årets musikprogram med navnene Saveus, Mø, ArtigeArdit, Medina, Andreas Odbjerg, L.O.C., Benjamin Hav og AQUA var prisen værd for flere læsere.

»Det kostede under 100 kroner hvis man købte billetten på forhånd for 15 år siden. Jeg har været fast derude, og vil da også støtte et godt formål, som det er, men det er jo ikke fordi hverken størrelsen af kunstnere på scenen, pladsen eller mad og drikke-udvalget er blevet fire gange bedre, desværre. Så vi vælger andre tilbud nu,« skrev læseren Marie eksempelvis.

Forsvarer priserne

Der var dog også flere, der kom Grøn Koncerts priser til undsætning.

For de mente, at fra 49 kroner for en fadøl og 40 kroner for en bid mad i form af en hotdog var helt rimeligt.

Ikke mindst mindede mange om, at al overskuddet går til Muskelsvindfonden.

»Det er et fantastisk velorganiseret musikarrangement, hvor overskuddet ovenikøbet går til et godt formål. Jeg giver gerne 365 kroner for en hel dag med topengagerede musikere. Vi pakker madpakken med livretter og køber drikkevarerne på pladsen,« skrev en læser, der kaldte sig Fru Pigalopp.

»Grøn Koncert er da mega billig, andre koncerter koster flere tusinde kroner at komme ind på!« skrev Michael.

Grøn Koncert har da også længe været udsolgt i alle byer, bortset fra Esbjerg.

Se hele B.T.s livedækning af året netop overståede Grøn Koncert-start i Tårnby HER.