Først pustede hun nyt liv i Aquas gamle megahit 'Barbie Girl'.

Nu har den amerikanske verdensstjerne Nicki Minaj kastet sin kærlighed på endnu et dansk band og deres 21 år gamle verdenshit.

Husker du Junior Senior?

Den danske popduo bestående af Jesper Mortensen og Jeppe Laursen udgav i 2002 singlen 'Move Your Feet', der hittede langt ud over Danmarks grænser og blandt andet skaffede dem en stor amerikansk pladekontrakt.

Thomas Troelsen, der har taget dette billede af Junior Senior, var med til at lave 'Move Your Feet'. Det er blandt andet ham, der synger omkvædet. Foto: NF/Ritzau Scanpix Vis mere Thomas Troelsen, der har taget dette billede af Junior Senior, var med til at lave 'Move Your Feet'. Det er blandt andet ham, der synger omkvædet. Foto: NF/Ritzau Scanpix

Siden gik gruppen i opløsning, men 'Move Your Feet' lever videre, og nu har amerikanske Nicki Minaj altså valgt at sample 'Move Your Feet' på sit nye nummer 'Everybody', der udkom fredag på hendes nye album 'Pink Friday 2'.

Og hypen er allerede i gang i USA.

Det amerikanske magasin GQ fremhæver nummeret og mener, det har alle ingredienserne til at blive et festhit.

Musikmagasinet Billboard, der blandt andet er kendt for at udgive de amerikanske hitlister, rangerer også 'Everbody' som albummets bedste og spår, at det inden længe vil give Niciki Minaj en ny førsteplads på den amerikanske singlehitliste.

Nicki Minaj er for tiden glad for at genbruge gamle danske hits. Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Nicki Minaj er for tiden glad for at genbruge gamle danske hits. Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix

Jesper 'Yebo' Reginal, der er direktør i Junior Seniors gamle danske pladeselskab Crunchy Frog, fortæller til B.T., at han har sovet meget lidt de sidste 48 timer op til udgivelsen af albummet, da aftalen med Nicki Minaj i første omgang havde ligget død i månedsvis.

»Vi tænkte egentlig, at sangen ikke kom med på albummet, men pludselig fik Nicki Minaj-lejren travlt med at cleare samplet, da hun valgte, at sangen skulle med på pladen,« fortæller han.

Det hele startede tidligere på året med, at en amerikansk dj ved navn DJ Smallz 732 havde lavet et remix af Junior Seniors gamle hit, som ifølge Jesper 'Yebo' Reginal gik 'semiviralt på TikTok'.

»Men det var jo decideret tyveri ved højlys dag, så vi fik det hevet ned de steder, vi kunne kontrollere,« fortæller Jesper 'Yebo' Reginal.

Junior Senior: Jesper Mortensen og Jeppe Breum Laursen. Foto: Jan Jørgensen/Ritzau Scanpix Vis mere Junior Senior: Jesper Mortensen og Jeppe Breum Laursen. Foto: Jan Jørgensen/Ritzau Scanpix

Han formoder, at den amerikanske dj imidlertid havde delt sit beat i en database, som blandt andet Nicki Minaj og en anden amerikansk rapper ved navn NLE Choppa kigger i, for de ville pludselig begge gerne bruge det.

Det fik de bare ikke lov til.

»Man skal jo ikke sælge sig selv for billigt,« fortæller Jesper 'Yebo' Reginal og forklarer, at de blandt andet ikke var særlig vilde med NLE Choppas version.

Nicki Minaj ville i første omgang have inkluderet sit nummer i den seneste udgave af computerspillet 'Call of Duty', men da danskerne ifølge Jesper 'Yebo' Reginal gik hårdt til dem i forhandlingerne, overskred man spillets deadline, og derfor troede man som nævnt, at det aldrig ville blive til noget.

(Herunder kan du høre den originale udgave af 'Move Your Feet')

Men så lykkedes det alligevel.

Nicki Minaj vendte tilbage kort før albummet skulle udgives, og det lykkedes parterne at blive enige om en aftale som Crunchy Frog og Junior Senior var tilfreds med.

Adspurgt hvor meget de tjener på, at Nicki Minaj har samplet 'Move Your Feet', svarer Jesper 'Yebo' Reginal:

»Det kommer an på, hvordan nummeret klarer sig. Det ser lovende ud. Principielt giver vi ikke oplysninger om vores kunstneres økonomi.«

Junior Senior udgav i 2005 deres foreløbige sidste album med titlen ´Hey Hey My My Yo Yo'. Foto: Jeppe Carlsen/Ritzau Scanpix Vis mere Junior Senior udgav i 2005 deres foreløbige sidste album med titlen ´Hey Hey My My Yo Yo'. Foto: Jeppe Carlsen/Ritzau Scanpix

Han fortsætter:

»Den er dog allerede rimelig sund, da 'Move Your Feet' faktisk er blevet lidt af en evergreen, der bare streamer mere og mere af egen kraft (Over 236 millioner afspilninger på Spotify alene, red.) og vi licenserer den meget til film, tv, reklamer og så videre.«

Siden Junior Senior gik hver til sit i 2008, har de skrevet og produceret musik hver for sig.

Jeppe Laursen rykkede blandt andet til Los Angeles, hvor han indtil nu er mest kendt for at have været med til at skrive Lady Gagas hit 'Born This Way'.

»Jesper går og nørkler, men er ikke super aktiv p.t. Jeppe er producer og arbejder hele tiden med andre kunstnere. Jeg tror og håber, at han får travlt efter Nicki Minaj-sangen er udkommet,« slutter Jesper 'Yebo' Reginal.

Herunder kan du høre, hvordan det lyder, når Nicki Minaj og Lil Uzi Vert rapper henover 'Move Your Feet' på 'Everybody'.