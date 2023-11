Husker du Nelly Furtado?

Den canadiske popstjerne, der i 2000erne hittede med sange som 'I'm Like A Bird', 'Maneater' og 'Promiscuous', kommer nu for første gang i 17 år til Danmark.

Sidste gang – tilbage i 2007 – spillede hun i Valby hallen i København.

Når den i dag 44-årige popstjerne til næste år gør dansk comeback, bliver det denne gang på Jelling Musikfestival, hvor hun i dag præsenteres som et af næste års hovednavne.

»Nelly Furtado er et kæmpe scoop for os. Hun har været toneangivende for en hel generation af musikelskere, der lyttede og dansede til hendes hits i 00erne,« lyder det fra festivalens programchef Gaute Parbo Niemann i en pressemeddelelse.

Han fortsætter:

Nelly Furtado i 2012. Foto: Chris Young/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Nelly Furtado i 2012. Foto: Chris Young/AP/Ritzau Scanpix

»Hendes sange og lyd er stadig frisk og det har været umuligt at opleve hende live i mange år, så vi glæder os til at holde en kæmpe fest med hende i Jelling.«

En af grundene til, at Nelly Furtado kommer til Danmark er, at hun for tiden arbejder på ny musik.

Hun havde i sin storhedstid et succesfuldt samarbejde med produceren Timbaland og popstjernen Justin Timberlake.

Det samarbejde blev genstartet for nylig med singlen 'Keep Going Up', der ifølge Jelling Musikfestival er forløber for et kommende album.

Nelly Furtado spiller på Jelling Musikfestival lørdag den 25. maj 2024.