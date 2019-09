Har du ikke helt styr på, hvad det er for en på mange måder vild kvinde, der netop har annonceret sit tidlige karrierestop, så læs med her. Nicki Minaj har skeletter nok i skabet til en solid selvbiografi.

»Jeg har besluttet at trække mig tilbage for at stifte familie,« skrev hun pludselig torsdag aften på Twitter.

Den 36-årige amerikanske rapper er forlovet med den fire år ældre ungdomskæreste Kenneth Petty, som hun nu altså afbryder karrieren for, og allerede her bliver det kontroversielt.

Kenneth Petty har nemlig både siddet i fængsel for voldtægtsforsøg og mord, senest i 2013, da han afsonede syv års fængsel for at skyde en mand tilbage i 2002.

Nicki Minaj. Foto: EDUARDO MUNOZ Vis mere Nicki Minaj. Foto: EDUARDO MUNOZ

Til voldtægtsspørgsmålet forsvarede Nicki Minaj sidste år sin mand ved på Instagram at skrive:

»Han var 15, hun var 16… i et forhold. Men fuck dig, internet. Du kan ikke styre mit liv. I kan ikke engang styre jeres eget liv. Tak, skat.«

Før Nicki Minaj tilranede sig titlen som ’dronningen af rap’, hed hun Onika Tanya Maraj og blev født ind i et voldeligt hjem i Trinidad og Tobago.

Hendes far, Robert Maraj, dyrkede gospelmusik, men var også alkoholiker og stofmisbruger og satte blandt andet i julen 1987 ild til familiens hus.

Nicki Minaj skred fra dansk interview I 2012, da Nicki Minaj skulle spille i Danmark for første gang, havde det nu lukkede danske musikblad Poplick fået et interview med den amerikanske verdensstjerne. Det viste sig dog at blive utrolig svært at få Nicki Minaj i tale, der først valgte at aflyse interviewet i sidste øjeblik. Dagen efter var hun alligevel klar i telefonen, men der gik lang tid før, hun i virkeligheden stillede sig klar. Først var hun en time forsinket. Så sagde hendes manager over telefonen, at hun pludselig var gået i bad, og at der derfor lige ville gå tyve minutter mere. Så gik der tyve minutter ekstra, manageren måtte undskylde igen, og så gik der lige en halv time ekstra, før Nicki Minaj endelig gad tage sin telefon. Her svarede hun på et par spørgsmål om sit image og sine hits, før hun efter fire minutter og halvtreds sekunder forlod samtalen igen, da hun ikke gad svare på, hvornår hun, mente man 'solgte ud' som rapper.

En overgang gik det så voldsomt for sig, at Nicki Minaj og hendes søskende måtte bo hos deres bedstemor, før moderen tog dem med til New York, hvor hun voksede op i bydelen Queens.

Hun har i interviews fortalt, hvordan hun opfandt alteregoer som for eksempel sit kunstnernavn Nicki Minaj som et psykologisk forsvar mod sine forældres skænderier – som teenager drømte hun tilmed om at blive skuespiller.

I sine unge år kæmpede hun med at få sit liv til at hænge sammen. Hun fik en abort, blev konstant fyret fra tjenerjobs, fordi hun ikke kunne opføre sig pænt overfor kunderne, men pludselig en dag fik hun hul igennem til musikbranchen.

Verdensstjernen Lil Wayne tog Nicki Minaj under sine vinger, hendes debutalbum ’Pink Friday’ strøg i 2010 til tops på den amerikanske hitliste, og samtidig medvirkede hun på Kanye Wests store hit ’Monster’, hvor hendes aggressive stil stjal al opmærksomhed og gjorde hende til den mest hypede kvindelige rapper i verden.

Nicki Minaj. Foto: Mario Anzuoni Vis mere Nicki Minaj. Foto: Mario Anzuoni

Siden fulgte hits på stribe, men Nicki Minaj havde samtidig en evne til at blive uvenner med sine kollegaer og skabe negative overskrifter, som da hun på et tidspunkt 'kom til' at vise brystvorter i det pæne morgenprogram ’Good Morning America’.

Det seneste år har Nicki Minajs karriere været præget af offentlige skænderier med konkurrenten Cardi B, kritik for at modarbejde MeToo-bevægelsen ved at samarbejde med den pædofili-anklagede rapper 6ix9ine og for elendige koncertanmeldelser.

Eksperter tvivler derfor også på, om Nicki Minaj rent faktisk nu indstiller karrieren, eller om det bare er et mediestunt og forsøg på at få en anden positiv opmærksomhed.

Det amerikanske kendis-medie TMZ.com, der har fulgt Nicki Minaj tæt igennem årene, skriver, at Nicki Minaj for tiden skulle være i studiet og arbejde på ny musik, og at hendes udmelding kun er et forsøg på at få en pause fra offentligheden.