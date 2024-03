»Jeg var lidt i chok.«

Sådan lyder det fra Camilla Chu Xu Bjørner om det opkald, hun sidste år fik, mens hun sad i en tom lejlighed i udlandet.

Et opkald, der nu har gjort, at hun lørdag aften under kunstnernavnet Chu Chu skal optræde for omkring en million seere, når hun som en af de i alt otte artister skal forsøge at vinde det danske Melodi Grand Prix.

Få timer før, der blændes op for det store show, forklarer hun, at hun egentlig boede i udlandet – hun har boet i Canada – da hun kom ind i processen om at deltage i showet, fordi nogle af hendes kolleger i den danske musikbranche lagde noget på bordet, som hun tænkte »lød som en fantastisk idé«.

Det udmundede sig til sidst i sangen 'The Chase (Zoom Zoom)' – som endte med at komme gennem nåleøjet.

Dén glædelige besked fik hun, mens hun endnu sad i udlandet.

Faktisk sad hun på det tidspunkt i en næsten helt tom lejlighed, som hun var ved at tømme for de sidste ting, da hun i gang med at flytte over i en ny.

De optræder i dansk Melodi Grand Prix 2024 Sang 1: Saba Lykke Oehlenschlæger – 'Sand' Sang 2: Stella – 'Sign Here' Sang 3: Chu Chu – 'The Chase (Zoom Zoom)' Sang 4: Basim – 'Johnny' Sang 5: Roseelu – 'Real Love' Sang 6: UBLU – 'Planetary Hearts' Sang 7: Janus Wiberg – 'I Need Your Love' Sang 8: Aura Dione – 'Mirrorball of Hope'

»En af producerne, jeg arbejder med, Emma, ringede til mig og sagde: 'Vi klarede den. Vi kom igennem'. Og jeg sidder der i den tomme lejlighed og skal ud af den. Så på mange måder var det et totalt skelsættende øjeblik,« fortæller Camilla Chu Xu Bjørner.

»Jeg var lidt i chok. Jeg håbede selvfølgelig, at det ville ske, men jeg synes også, det er en unik chance for den genre af musik, vi har fået med, og også den stil, som jeg har som artist. Det er virkelig, virkelig unikt og fantastisk at få den her mulighed, så jeg var overrasket og rørt.«

Men faktisk er Chu Chu ikke den eneste af årets artister, der fik overrakt beskeden, mens de befandt sig i udlandet.

Det samme skete også for sangeren Stella, der stiller op med sangen 'Sign Here', som hendes pladeselskab havde spurgt hende, om de ikke skulle prøve at få med i grandprixet.

Da den blev udvalgt, var hun på ferie i Dubai.

»Jeg kunne ikke ringe eller noget som helst fra hotellet, så min A&R (en person fra pladeselskabet, red.) skrev til mig på Facebook. Der var kun adgang til internet en gang imellem, så jeg var lidt forvirret, om jeg var med eller ej,« fortæller hun og tilføjer:

»Det var først, da jeg kom hjem, at jeg blev helt afklaret omkring det.«

Du kan se Stella og Chu Chu på scenen med de seks andre artister lørdag aften klokken 20 på DR.

Du kan også følge det i vores livedækning her på bt.dk i aften.