Sangeren Stine Bramsen går tæt på sine egne seksuelle oplevelser på sit nye album.

I en podcast med Anne Sofie Allarp fortæller den tidligere Alphabeat-sanger om, hvordan hun bestemt ikke har været bleg for at udforske sin egen seksualitet, og hvordan de oplevelser er blevet til temaer på albummet 'Blonde & Blank'.

»Jeg skammer mig ikke over, at jeg har undersøgt det hele,« fortæller hun indledningsvist.

Stine Bramsen har nemlig også afprøvet, om hun var til det samme køn.

Det gjorde hun under tiden som medlem af Alphabeat.

»Jeg har også undersøgt, om jeg var til piger. Da vi var i Manchester, var der en pige, der var meget interesseret i mig. Så jeg tog hende med på vores tourbus, og der stod vi og kyssede hele aftenen.«

Det blev de dog nødt til at stoppe med, da de andre medlemmer i bandet fortalte Stine Bramsen, at de var på vej til en ny by, hvor kvinden ikke var fra.

»Så gik det op for mig, at jeg jo ikke kunne have hende med videre, så vi satte hende af igen.«

Stine Bramsen fortæller også i interviewet, hvordan hun startede med at være 'bollevenner' med sin mand, som hun har været gift med i ti år og har to sønner med.

'Blonde & Blank' udkommer 28. oktober.