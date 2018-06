2017 blev et travlt år for sangeren og entertaineren Stig Rossen - og det kan mærkes på firmaets bundlinje.

I alt 156 jobs blev det til med John Mogensen, Four Jacks, Stig og Vennerne, musicalen Spamalot samt de populære kirke- og julekoncerter. Det kan ses på det netop offentliggjorte årsregnskab fra Stig Rossen ApS, der viser et overskud på 478.133 kroner, hvilket er en pæn fremgang fra 320.000 kroner året før.

'Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende,' hedder det tørt i regnskabet, og det er da også en yderst tilfreds Stig Rossen, B.T. fanger på telefonen.

»Det går rigtig godt,« siger han om året, der er gået i den lille virksomhed.

Foruden ham selv beskæftiger den hustruen Nina Nancke, der 'ordner alt det logistiske', som Stig Rossen formulerer det. Til sammen har parret trukket 2,9 millioner kroner ud af virksomheden til lønninger.

Jeg går kun i gang med noget, jeg synes er sjovt. Jeg har så mange jobs, at jeg ikke behøver sige ja til det hele Stig Rossen, sanger og entertainer

Slapper af ved at arbejde

Helt ekstraordinært har Stig Rossen lige haft en lidt stille periode.

»Jeg har lige haft tre ugers afslapning. Ikke at jeg ikke har arbejdet men for mig er det afslapning, hvis jeg har flere dage i træk, hvor jeg er hjemme,« siger den 56-årige far til fiere, der blankt erkender, at netop afslapning ikke er noget, han normalt dyrker i stor stil.

»Jeg slapper af ved at arbejde. Det er det, der gør, at min jobfrekvens kommer så højt op. Danmark er et lille marked, og alene med juleturnéen dækker vi hele landet. Når vi så kommer ud i andre sammenhænge, kan man lave flere jobs,« siger han.

Helt anderledes mørke skyer var der over Stig Rossens firma i 2014, hvor selskabet kom ud med et underskud på 422.000 kroner.

»Jeg fik skræddersyet tøj for 50.000. Der skulle laves nye kulisser. Ny scenografi. Hvide jakker til alle herrerne og hvide kjoler til damerne. Det røg fuldstændig amok. Hver gang der var noget på udgiftssiden – hvor min manager ellers er god til at holde mig nede – sagde jeg bare: BESTIL!,« erkendte Stig Rossen over for B.T. dengang.

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

Behøver ikke sige ja til alt

Nu er der helt andre boller på suppen, og Stig Rossen har taget ved lære af modgangen og spredt forretningen ud på flere aktiviteter.

»Når jeg kigger tilbage, kan jeg godt se, hvad der gjorde, at jeg fik det hårdt. På et tidspunkt lavede jeg 80 foredrag om året. Det var fedt, og det var en god kilde til indtjening. Da jeg troede, at jeg kunne lave dem selv, meldte jeg mig ud af det netværk, jeg var i, og arrangerede det selv, og pludselig stod jeg med fem foredrag om året. Det kunne jeg mærke,« siger han.

Aktuelt har han netop udgivet en EP med den færøske countrysangerinde Evi Tausen. En ny genre for Rossen, som han også er meget begejstret for.

»Jeg går kun i gang med noget, jeg synes er sjovt. Jeg har så mange jobs, at jeg ikke behøver sige ja til det hele. Det skal være sjovt eller udvikle mig,« siger han, der i år kan fejre, at det er 30 år siden, han udgav debutalbummet 'Kærlighed og alt det der'.

Men er der ikke noget, der er sjovere end andet?

»Nej, faktisk ikke. Det er forskelligheden, der er sjov. Jeg når aldrig at sande til, fordi jeg hele tiden kaster mig ud i noget nyt.«