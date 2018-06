Hele Danmark kan ånde lettet op. Kim Larsen har overvundet sin kræftsygdom og åbnede sin sommerturné i Nyborg, som vi kender ham: Charmerende, dybt musikalsk og vigtigst af alt med den legendariske stemme intakt.

»Jeg undskylder mange gange overfor både publikum og arrangør. Jeg er ved at blive en gammel nar og meget imod min vilje, har jeg måtte indse, at jeg har brugt ekstra tid til at komme i spilleform igen,« lød det i i januar fra Kim Larsen, da han pludselig måtte aflyse sin vinterturne, efter han havde fået konstateret prostakræft.

Den sætning er hermed skrevet i glemmebogen.

Torsdag aften på Fyn var Kim Larsen klar til sit store comeback, og selvom det ikke var verdenshistoriens bedste Kim Larsen-koncert, vi fik serveret på i Nyborg, var det rigeligt til at afvise den største kritiker.

Kjukken og Larsen selv gjorde det som sådan fint på scenen, stemningen blandt publikum var bare sådan lidt tam, ’hygge’-agtig. Måske var de nervøse over hans aktuelle dagsform, måske var de bare lidt for grå i toppen til rigtig at give slip?

Vigtigst af alt fik vi bekræftet, at Danmarks største sangskat ikke er blevet ødelagt af den forfærdelige prostatakræft, der i vinters satte karrieren kort på standby.

Kim Larsen åbnede sin sommerturne ved Nyborg slot. Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere Kim Larsen åbnede sin sommerturne ved Nyborg slot. Foto: Sophia Juliane Lydolph

Kim Larsen er med sine 72 år selvfølgelig ikke længere en vårhare, og hans rygproblemer gør, at han må gå med stok og sidde ned under hele koncerten. Men sådan har det været de sidste fire-fem år, så rent kosmetisk, kan man ikke se ,at den gamle hankat tidligere på året måtte aflyse en vinterturne.

Han mælede ikke et ord om sin sygdom fra scenen, men fortsatte derimod som om intet var sket, med sine sædvanlige små gavflabede bemærkninger om moderne teknologi, lommefilosofiske betragtninger om hverdagen blandet med en klassisk Larsen’sk perlerække af hits fra de sidste fem år tier.

Når man ikke er så stærk i de nyeste sange, virkede de mindre opløftende end de gamle klassikere som ’Tarzan Mama Mia’, ’Rabalderstræde’ og ’Køb bananer’ for at nævne et par stykker. Og har man billet til en af hans koncerter henover sommeren, skal man ikke frygte at gå glip af de største numre – for han spiller dem alle sammen blandet med en håndfuld fra sidste års album ’Øst for Vesterled’ hvor især ’Moder Jord’ gjorde sig rigtig godt i Nyborg, hvor koncerten lå idyllisk op ad det lokale Nyborg slot.

Sjældent har lyden til en koncert været så god, det er svært at sætte en finger på Kjukkens sammenspil og da Kim Larsen til sidst satte ekstra fut under kedlerne med ’Jutlandia’, ’Midt om natten’ og ’Langebro’ kan man ikke forlange mere.

Henover sommeren skal Kim Larsen og co. nærmest rundt i hele Danmark, og der er som sagt intet der tyder på, at han ikke kan holde hele vejen.

Nu skal vi bare nyde ham, så længe vi har ham og glæde os over, at hans musikalitet heldgivis ikke sidder i prostataen.