Nephew er tilbage. Natten til fredag på Orange scene på årets Roskilde Festival beviste Simon Kvamm og co., hvorfor de stadig efter seks års pause er Danmarks største band.

Hvilket comeback. Jeg havde egentlig for længst glemt Nephews imponerende bagkatalog af hits, men da de klokken et, foran en fyldt Orange scene på årets Roskilde Festival, for tredje gang i karrieren satte sig for at udfylde Danmarks største scene, kom det alligevel bag på mig, hvor effektive stadion-baskere de har på cv’et med efterhånden klassikere som ’Superliga’, ’Igen & Igen &’ og ’Movie Klip’.

Især sidstnævnte, som i 2004 blev Nephews gennembrudsnummer, vakte den helt store gensynsglæde, da Simon Kvamm sammen med publikum sang sig igennem omkvæd og vers, som blev det spillet i A-rotation på P3 i dag.

Siden sidst har Nephew fået et nyt medlem i sangerinde Marie Højlund, og selvom hun ikke gør det store væsen af sig rent show-mæssigt – hun minder hårdt sagt lidt om en halvtør underviser på Århus universitet - var det fedt at høre de sidste års store danske popbaskere i en ny fortælling, hvor Simon Kvamm konstant fik lækkert kvindeligt modspil på vokalsiden.

Det er tredje gang, at Nephew indtager Orange scene, og selvom det aldrig blev ligeså legendarisk, som da de på toppen af deres gennembrud i 2007 første gang indtog den legendariske scene, virkede de nu seks bandmedlemmer skræddersyet til jobbet som festivalens store danske hovednavn, hvor fælllessang og folkefest herskede fra første indledende strofe af ’Mexico ligger i Spanien’, der kickstartede showet.

Nephew på Orange Scene ved Roskilde Festival, torsdag den 5. juli 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Nephew lider på ingen måder af metaltræthed og spillede deres poppede elektro-rock til perfektion med knivskarpe udgaver af ’Bazooka’, ’007 is also gonna die’ og ’Hjertestarter’ fra de tidligere album.

Som en del af det selverklærede ’Nephew 2.0’, havde de remixet flere af de gamle numre med nyere produktioner og især kombinationen af ’Va Fangool’ og ’Gå med dig’ var lidt af en genistreg i et sæt, der trods indspil af flere helt nye numre aldrig tabte tempo.

Simon Kvamm fik for tredje gang på Orange scene afholdt publikums-sangkonkurrence som en del af ’Worst/Best Case Scenario’, og endnu engang beviste han overlegent sit talent for at holde styr på et kæmpe publikum.

Nephew havde derudover indsat numre som deres Kim Larsen-cover ’Byens Hotel’ og et remix af ’Superliga’ fra deres spritnye minialbum, der gled ubesværet ind som en del af det samlede program.

Hvor D-A-D var husorkester på Orange scene i 90’erne, må Nephew betegnes at have overtaget posten i det nye årtusinde, og selvom de sprang over publikumsfavoritter som ’En Wannabe Darth Vader’ og ’Hospital’, er der god grund til at glæde sig til deres kommende koncerter til efteråret.

Der var ingen overraskelser, som da L.O.C. pludselig gæstede koncerten i 2007 til at give den sidste stjerne i regnskabet, men ser man Nephews comeback-koncert som en helhed, så var det overlegent, effektivt og stadigvæk på toppen af poppen i det danske musiklandskab.

De sluttede af med det nye nummer ’Amsterdam’, og selvom de seneste minialbums ikke har været ligeså store succeser som tidligere udgivelser, så har Nephew stadig førertrøjen på, når det angår bred, dansksproget stadion-pop/rock for hele familien.