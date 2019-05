Fyrre, fed og færdig? L.O.C. har noget at skulle bevise denne sommer. Og det gør han.

Sæsonstarten på Jelling musikfestival torsdag aften viste, at selvom L.O.C. måske er blevet overhalet af yngre navne som Kesi og Gilli på hitlisterne, er han stadig et monster på livefronten.

Og var det ikke for et halvtamt Jelling-publikum og et insisterende træls regnvejr, kunne L.O.C.s hitparade sagtens have antændt en vild nattefest.

Men hvad sker der egentlig for ham Liam O’Connor for tiden?

L.O.C. på Jelling musikfestival 2019. Vis mere L.O.C. på Jelling musikfestival 2019.

Som en slags dansk Jay-Z der fik sin Beyoncé, millionerne og det halve kongerige, har han på papiret ikke længere noget at kæmpe for.

Han væltede for snart tyve år siden ind på den danske musikscene som drukrapperen fra Århus V, han blev ædru og familievenlig som dommer i tv, og de sidste par år har han så ”gemt” sig i Hellerup som familiefar.

Men nu skal det være. Ny musik er under opsejling, og efter at have udskudt det nye album til efteråret, skal han i stedet bruge sommerens festivalkoncerter til at komme tilbage i kampform.

Jelling-publikummet blev blæst bagover fra start med blandt andet den hårdtslående ’Martyrium’, men L.O.C. anno på kanten af de 40 er også en smilende L.O.C., og han fik hurtigt sat gang i den store fællessang med publikumsfavoritterne ’Momentet’ og ’Frøken Escobar’.

L.O.C. på Jelling musikfestival 2019. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere L.O.C. på Jelling musikfestival 2019. Foto: Kristian Dam Nygaard

Det kan godt være, at hans nyere materiale ikke har samme hitfaktor som det tidlige, men leveringen sidder som altid knivskarp, og når L.O.C. uddriver sine dæmoner, gælder det om ikke at stille sig for tæt på bassen, hvis man vil bevare hørelsen.

L.O.C. spiller højt, og machofaktoren stiger, når 8210-kammeraten Marwan traditionen tro halvvejs gæster koncerten med et par vers. I Jelling virkede Marwans mikrofon ikke, så der skal lige fyres en lydmand til næste gang.

Det kan måske forvirre, at L.O.C. tiltider virker alt for glad og fuld af overskud, når han kværner igennem de mest depressive passager, og han kommer også hurtigt til at lyde som en dinosaur, når han på et af sine helt nye numre, ’Gamle mænd i nye bitches’ refererer til en Kim Bodnia-film fra 2002.

Men det står man igennem, og selvom de to-tre nye sange han har på sætlisten nok skal en tur igennem computeren igen for at lyde som et radiohit (Få nu fat i Rune Rask, for faen, red.), så var det en fornøjelse at have L.O.C. tilbage på scenen.

Aftenens højdepunkt var sjovt nok også finalenummeret, da han serverede en Ed Sheeran-nedbarberet udgave af signaturhittet ’Undskyld’, hvor publikum endelig gad synge med for alvor.

L.O.C. skal nok blive et hit på sommerens festivaler.