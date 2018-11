Er L.O.C. stadig kongen af dansk rap?

År tilbage var man ikke i tvivl om, at den danske-irske rapper fra '8210' sad øverst på tronen, men på det seneste har han fået seriøs modstand fra yngre kræfter som Gilli og Kesi.

Det er fire år siden, L.O.C. sidst udsendte et fuldlængde album, 'Sakrilegium', hvor han blandt andet på nummeret 'Paradis Brænder' rappede inspireret af sin bryllupstale til Christiane Schaumburg-Müller.

Siden har han udsendt et mini-nytårsalbum og en greatest hits-opsamlingsplade, men nu kan fans altså glæde sig til et nyt album, der måske kan sende ham tilbage på toppen af hitlisterne.

Gilli har pt. overtaget tronen som Danmarks mest populære rapper. Foto: Sarah Christine Nørgaard

»Set i lyset af hvordan musik bliver lavet og brugt i dag, har det været vigtigere end nogensinde for mig at have noget på hjertet før det var værd at skrive ned. Alt fra glæden over at komme ud på den anden side af teenagelivsleden, gennem realiseringen af at livet sagtens kunne blive værre, til ufiltrerede tanker om frygt, patriotisme, hysteriarkatet, og hvad vi nu ellers identificerer os med i min generation af selvoptagede. Det her album er så rendyrket som det kan blive for mig.« udtale L.O.C. i en pressemeddelelse.

Albummet, der har undertitlen 'Det danske mareridt - Drømmen den er vores' har ikke fået titel eller en udgivelsesdato, men er planlagt til at udkomme til foråret, hvor han samtidig giver fire koncerter i landets største byer.

L.O.C. har senest holdt sig aktuel med gæsteoptrædener på kollegaerne Jokeren og Marwans seneste album.