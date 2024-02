»Jeg har på ingen måder lyst til at medvirke.«

Ordene fra den danske sanger 'Eee Gee', som dækker over det borgerlige navn Emma Grankvist, er kontante, når det kommer til dette års Melodi Grand Prix. Også selvom hun selv står på scenen lørdag aften.

Det gør hun ikke som deltager - men som 'gæst', da hun skal fortolke et gamle grandprix-hit.

I et opslag på Instagram har Emma Grankvist ganske åbent skrevet om, at hun er glad for, at hun ikke selv er blandt deltagerne.

»Her kommer en lil (lille, red.) servicemeddelelse med blandede følelser,« indleder hun sit opslag, som fortsætter:

»I aften skal jeg synge en sang for at hylde og minde en stor dansk kunstner - i bedste sendetid - til det danske Melodi Grand Prix. Det er det største tv-show, jeg har været med i, og jeg er glad for at være blevet inviteret.«

Derefter kommer der et 'men':

»Men jeg er også utrolig lettet over ‘blot’ at være gæst i vores nationale show, og at jeg ikke er deltager i det internationale Grand Prix, da jeg på ingen måder har lyst til at medvirke i en konkurrence, der ignorerer Israels krigsforbrydelser.«

Med det henviser hun til den igangværende krig mellem Israel og Hamas i Gaza.

Noget, der på det seneste har ført til store protester - særligt i de nordiske lande - hvor flere har demonstreret mod Israels deltagelse i Eurovision.

»Israel bør ikke være en del af en underholdningskonkurrence, der i bund og grund handler om fælleskab i en tid, hvor Den Internationale Domstol i Haag finder det plausibelt, at der er risiko for, at Israel begår folkedrab i Gaza,« skriver Eee Gee videre i sit opslag:

»Det er helt absurd, at de ikke er blevet udelukket endnu - ligesom Rusland blev det fra 2022.«

Så sent som for to dage siden fastslog arrangørerne af Eurovision, The European Broadcasting Union (EBU), at Israel fortsat må deltage.

EBU har foretaget en gennemgang af sagen og besluttet, at Israel kan deltage, lød det torsdag i en udtalelse til nyhedsbureauet AFP.

»Eurovision er en ikke-politisk musikbegivenhed og en konkurrence mellem public service-udbydere, som er medlemmer af EBU. Det er ikke en konkurrence mellem regeringer,« sagde EBU-chef Noel Curran.

Mere end 400 personer i den danske musikbranche har skrevet under på et brev, hvori man fordømmer Israels deltagelse i Eurovision.

En af dem er Emma Grankvist, skriver hun i et opslag på Instagram:

»Når jeg synger i aften, er det for at hylde den danske sangskat, men mine tanker går ud til Palæstina, og så ønsker og håber jeg inderligt, Israel bliver boykottet fra Eurovision,« lyder det.

Da B.T. lørdag aften forholder ledende redaktionschef for DR Kultur, Debat og musik, Gustav Lützhøft, til Emma Grankvists opslag, svarer han først:

»Det er jo en svær situation for alle involverede. En svær situation for os, der skal arrangere et Melodi Grand Prix, og i høj grad en svær situation for de kunstnere, der skal optræde.«

Han fortsætter:

»Jeg har stor respekt for, at man som kunstner siger, at man synes, det er svært. Der er mange følelser, man skal rumme i det. Så vi har det helt fint med, at man giver udtryk for sine følelser og siger, at det er en vanskelig situation. Det kan vi sagtens rumme i Dansk Melodi Grand Prix.«

Adspurgt om han kendte til Emma Grankvists holdning, inden de bookede hende, svarer Gustav Lützhøft:

»Nej, men det er heller ikke noget, vi lægger til grund for, hvem vi hyrer ind til sådan et arrangement her. Hun er en fantastisk kunstner, og vi glæder os meget til, at hun skal bidrage til showet.«

Han tilføjer:

»Hvad hun så må have af tanker om den her situation, vi alle befinder os i, det er hun jo fri til at have. Vi forsøger at rumme alle de følelser, der er fra Eee Gee og de optrædende i øvrigt. Så det, synes jeg, må være det vigtigste. Der skal være plads til at være menneske og plads til at være kunstner, når man stiller op og udøver sin kunst.«

