Den amerikanske sanger Jerry Demara, der har været med i den mexicanske udgave af det populære program 'The Voice', er død.

Han døde i en alder af blot 42 år, og ifølge amerikanske Billboard menes han at være død af komplikationer af coronavirussen.

I et forsøg på at dulme symptomerne fra virussen valgte han at selvinjektionere vitaminer i sine baller.

Det fik ham til at opleve voldsomme smerter, og kort efter blev han indlagt på et hospital i Californien, hvorfra han optog en video, som han lagde på Facebook.

I videoen forklarede han om smerterne:

»Jeg er på hospitalet, fordi jeg har et problem i ballerne. Ved en fejl har jeg i løbet af tre dage indsprøjtet vitaminer i samme område af min krop. I går var den seneste gang, hvor jeg gjorde det, og i de seneste seks timer har jeg oplevet store smerter,« forklarede han.

Smerterne tog til, og han blev senere overflyttet til Pioneers Memorial Hospital tæt ved grænsen til Mexico.

Her fandt lægerne en masse vabler på hans ben, hvorefter de valgte at operere ham. Meldingen var, at han var i stabil tilstand, men kort efter afgik han ved døden.

Hans kone, Claudia, bekræftede nyhederne på sin Facebook med ordene:

»Familie og venner, kærligheden i mit liv nyder allerede guds herlighed. Tak for alle jeres bønner, jeg elsker jer for evigt.«

Jerry Demara deltog i 'The Voice Mexico' tilbage i 2012, og opnåede efterfølgende stor popularitet som sanger og sangskriver. Hans debutalbum 'Brindemos' blev nomineret til en grammy ved den latinamerikanske udgave, Latin Grammy Awards.