Det københavnske spillested VEGA er kommet på overarbejde, efter at regeringen har anbefalet at aflyse alle arrangementer med flere end 1.000 gæster.

VEGA har flere sale til rådighed. Den største sal 'Store VEGA' har plads til 1.550 gæster og man er derfor lige nu i gang med at finde ud af, hvilke af deres kommende koncerter, der skal aflyses eller udskydes, skriver de på deres hjemmeside.

»VEGA følger anbefalingen, og vi arbejder på at få et overblik over hvilke koncerter, der stadig kan gennemføres, og hvilke der skal aflyses eller udskydes,« skriver de blandt andet.

De tilføjer, at koncerter, der har solgt under 1.000 billetter, stadig vil blive gennemført. Det er eksempelvis tilfældet ved fredag aftens koncert med den amerikanske R&B-sangerinde Kelis, der nu 'heldigvis' ikke har udsolgt og derfor gennemføres.

»Vi sørger for, at alle billetkøbere får direkte besked via billetudbyderen, hvis en koncert udskydes eller aflyses. Du kan også holde dig opdateret i koncertbegivenhederne på Facebook,« skriver VEGA på deres hjemmeside.

VEGAs to andre spillesale 'Lille VEGA' og 'Ideal Bar' har plads til henholdsvis 450 og 200 gæster og er dermed ikke berørte af corona-situationen.

Andre spillesteder rundt omkring i landet har valgt ikke at følge regeringens opfordring.

Blandt andet har Musikteatret i Holstebro valgt at fortsætte deres program. Det kan du læse mere om hvorfor HER.