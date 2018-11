Spillestedet Forbrændingen i Albertslund på Københavns Vestegn tager nu et radikalt skridt for at bekæmpe det, spillestedet kalder en 'usund ubalance' på de danske livescener.

Næste år vil alle spillestedets koncerter være med kvinder, oplyser spillestedet i en pressemeddelelse.

'Vi booker et helt år med kvinder for at vise, at der er masser af dygtige og relevante kvindelige acts derude, fordelt på mange genrer og stilarter. Nok til at udfylde et helt årsprogram, og mere til,' siger kunstnerisk leder Jeppe Skjold.

Spillestedet understreger samtidig, at alle artister, der bliver booket næste, år passer ind i programmet.

Der bliver altså ikke tale om at booke kvindelige artister, som ikke ellers ville være booket.

'De kunne hver især ligeså godt have være booket et hvilket som helst andet år, men programmet i sin helhed håber vi kan synliggøre den høje kvalitet, der findes blandt kvindelige musikere, og derigennem håber vi at kunne bidrage til at skabe en større kunstnerisk kvalitetssikring i dansk musikliv,' siger Jeppe Skjold.

Beslutningen vækker allerede debat på sociale medier.

Eksempelvis musikkritikeren Steffen Jungersen:

'Jeg er træt af verden! Og jeg bliver ikke mindre træt, når jeg ser sådan noget hér. Bekæmp uretfærdighed med noget andet uretfærdighed. . . og så glemmer vi da lige bekvemt, om der ikke også burde være et kvalitetskriterium i spil,' skriver han på Facebook.

Den første kvindelige kunstner, der går på scenen i Albertslund næste år, bliver Anne Dorte Michelsen.

Forbrændingen har tidligere været et såkaldt regionalt spillested med støtte fra Statens Kunstfond under Slots- og Kulturstyrelsen.

Det er det ikke længere. Men i 2018 får 'Foreningen bag Forbrændingen' 280.000 kroner i honorarstøtte fra kunstfonden.