Koncertgængere i København får et sted mindre at høre livemusik.

Stagebox på Refshaleøen er nemlig snart fortid.

Sådan skriver de selv i en pressemeddelelse.

'Vi er knuste, kede af det – og har kæmpet med næb og klør med adskillige løsningsforslag om rekonstruktioner og flere nye investorer med friske millioner på spil, men alt sammen forgæves og ikke foreneligt med udlejer, Refshaleøens Ejendomsselskab.'

De slår fast, at de ikke drejer nøglen om på grund af en konkurs, men fordi de – på trods af masser af planlagte koncerter – ikke har en lejekontrakt til spillestedet.

Ubærligt er ordet, de bruger om lukningen, og stifter og direktør Stefan Peter er 'ustyrligt ked af det'.

»Jeg kan acceptere at gå personligt konkurs – Det er en del af spillereglerne, når man tror så meget på et projekt som vi – og privat har lagt hånden på kogepladen i det omfang vi har. Men at rækken af relationer og kreditorer nu bliver efterladt, uden udsigt til en krone på kistebunden, det har jeg svært ved at acceptere – Når det nemt kunne have været løst.«

Opsatte koncerter på stedet vil så vidt muligt forsøges rykket til andre spillesteder i København, og billetkøbere vil i nærmeste fremtid få direkte besked fra billetudbyderen.