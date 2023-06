Ni timer!

Så lang tid spiller den danske dj- og producerduo TooManyLeftHands torsdag på årets Tinderbox festival.

B.T. mødte dem et par timer før deres maratonkoncert – og her forklarede de, hvorfor de har givet sig selv så lang en arbejdsdag i Odense.

»Det er lidt en gammel drøm. At stå en hel dag foran mange tusind mennesker og bygge en fest op over en hel dag og holde den kørende,« lyder det fra den ene halvdel Anders K, mens hans partner Martin Nick fortsætter:

»Nu har vi også spillet Tinderbox en del år. Vi forbereder altid en masse musik, men så er energiniveauet så højt, at vi ender med at spille noget, der er lidt vildere, end det vi havde planlagt. Så kom den her løsning, hvor vi kan bygge det op med at spille en masse lækkert om dagen og så skrue op for tempoet senere.«

Hvordan har I forberedt jer rent fysisk?



»Anders har trænet rigtig meget cardio. Jeg har overhovedet ikke,« fortæller Martin Nick.

»Jeg har prøvet at være lidt ekstra ude på cyklen – men man ville jo nok have ønsket, man havde været lidt mere aktiv. Det bliver en hård dag,« griner Anders K.

Hvad gør I, hvis I skal på toilettet undervejs?

»Heldigvis er vi jo to, plus at vi har en gæst med (I løbet af dagen får de besøg af en lang række gæster som svenske Oliver Ingrosso, Rune Rask fra Suspekt og Kato, red.). Så hvis vi sætter et nummer på, plejer man godt lige at kunne løbe ned. Der er et toilet lige bag ved scenen. Og vi har også nogen, der kommer med lidt sandwich og drikkevarer til os i løbet af dagen,« fortæller Martin Nick.

»Ja, vi har heldigvis vores eget toilet bag scenen,« tilføjer Anders K.

TooManyLeftHands spiller på Tinderbox' Magicbox scene fra klokken 16 til 01 i nat, hvor de starter i selskab med de to svenskere Alex D'Rosso og Lucas Estrada og slutter med den tyske house-artist Tujamo.

