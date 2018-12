Føler du dig gammel? Søs Fenger og Thomas Helmigs udødelige julehit ’Når sneen falder’ kan i år fejre 30 års fødselsdag.

Nummeret udkom i 1988, da Søs Fenger og Thomas Helmig var Danmarks mest populære popstjerne-par og blev straks en klassiker, men det er faktisk først her de senere år, at Søs Fenger igen er begyndt at synge den og andre julesange til sine koncerter.

»Der var mange år, hvor jeg syntes, den var superpinlig, fordi vi så så dumme ud i musikvideoen,« griner Søs Fenger, da B.T. møder hende i Københavns juleudsmykkede Tivoli en uge før julesæsonen for alvor går i gang.

Søs Fenger elsker jul og mindes den tilhørende musikvideo til ’Når sneen falder’, hvor den i 1988 ikke fik for lidt af puddelhår, falsk sne og tvivlsom computergrafik.

Sangerinden Søs Fenger er aktuel med en lang række julekoncerter. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Sangerinden Søs Fenger er aktuel med en lang række julekoncerter. Foto: Bax Lindhardt

»Det var jo en skidesjov tid, vi havde travlt, jeg var så småt i gang med min solokarriere og efterhånden har jeg lært at elske den (’Når sneen falder’, red.) meget højt, da jeg jo også ved, hvor meget den har betydet for andre mennesker igennem årene.«

Sidste år udsendte Søs Fenger albummet ’Vintermåne’ med nye og gamle julesange, og indtil den 19. december turnerer hun landet rundt og blandt andet synger ’Når sneen falder’.

»Jeg er da superstolt over sangen og kan især godt lide, at den tekstmæssigt er samfundsrevsende og stikker til overforbruget. Den er jo stadig relevant i dag med for eksempel ’Black Friday’, hvor jeg synes, det kan blive helt vulgært,« lyder det fra Søs Fenger.

»Sangen handler om at vise barmhjertighed overfor de svage i samfundet. Tænk på hvor rædselsfuldt det for eksempel må være at være hjemløs i julen. Der er så meget, vi kan bruge pengene på.«

Eftersom det var Gnags-frontmand Peter A.G. og Thomas Helmig, der skrev ’Når sneen falder’, får Søs Fenger ikke andel i de årlige Koda-penge, når radioerne spiller den ved juletid. Det går hun ikke så meget op i.

»Det handler mere om, at folk hvert år bliver mindet om, at man findes som artist, og at man har gjort noget, som gør folk glade. Til gengæld kan jeg virkelig mærke, jeg for mange år siden udgav et album med vuggeviser. Hver sang har over 500.000 afspilninger på Spotify, så den har gjort en kæmpe forskel for mig.«

Søs Fenger afviser med et stort smil, at de synger ’Når sneen falder’ hjemme i privaten, når der bliver gået rundt om juletræet. Det vil simpelthen være for mærkeligt. Og så tilføjer hun:

»Jeg kan slet ikke få dem til det. Jeg prøver også at være så lidt Søs Fenger som muligt, når jeg er sammen med familien, haha.«

Skal hun pege på en yndlingsjulesang, bliver det Mariah Careys megahit ’All I Want For Christmas’, og hun ærgrer sig over, at de den 4. december optræder på samme tid i København med hver sit juleshow.

»Jeg har lidt et horn i siden på Mariah Carey, for jeg tror, mange af mine venner tager ind og ser hende (I Royal Arena, red.) i stedet for mig, haha. Jeg skal jo spille i Cirkusbygningen, så glæder mig helt vildt meget, men jeg ville virkelig også gerne se hendes koncer,t så det er bare dobbelt nedtur,« afslutter hun med et stort smil.