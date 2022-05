Cirka fire til fem år.

Så længe har Smukfest forsøgt at få Justin Bieber til Skanderborg – og nu er det lykkedes!

Den 28-årige canadiske verdensstjerne er med 79 millioner månedlige Spotify-lyttere sommerens største festivalnavn, og Smukfest-booker Mikkel Xavier lægger ikke skjul på, at armene fløj i vejret, da de i november kunne skrive Justin Bieber på plakaten.

»Vi er enormt stolte af, at det kunne lade sig gøre. Jeg tror ikke, vi har haft en artist, som er blevet streamet så meget på tværs af alle lande,« lyder det fra Mikkel Xavier, der tilføjer:

Det er ikke til at vide, om Justin Bieber tager sin hustru Hailey med til Skanderborg. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Det er ikke til at vide, om Justin Bieber tager sin hustru Hailey med til Skanderborg. Foto: ANGELA WEISS

»På mange måder er det måske lykkeligt, at det først er lykkedes nu, hvor han er gået fra at være en stjerne for de yngste til at være en stjerne, der også bliver spillet på P4.«

Justin Bieber har valgt at kigge forbi Skanderborg i forbindelse med sin aktuelle verdensturné, hvor han i dagene omkring Smukfest i august også spiller i Italien og Sverige.

Justin Bieber er i de senere år begyndt at spille på festivaler i Europa, og det er ifølge Mikkel Xavier en af grundene til, at Smukfest kunne byde ind.

»Jeg tror, vi er tilbage i marts-april sidste år, da vi begyndte at arbejde målrettet på det,« fortæller Mikkel Xavier, der ikke vil gå i detaljer med forhandlingsprocessen.

Smukfest-publikum anno 2017. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Smukfest-publikum anno 2017. Foto: Sarah Christine Nørgaard

»Men det er blandt andet afgørende at have et stort netværk af de rigtige mennesker med i loopet, når de store beslutninger skal tages,« forklarer han og tilføjer, at det generelt set er en sum af flere ting:

»At han for eksempel er i Europa på det rigtige tidspunkt. Og så skader det ikke, at vi historisk set har haft popstjerner fra hele verden og ikke mindst USA til at spille hos os i mange år. Det smitter jo også af. Folk ude i verden ved, at vi kan håndtere det.«

Mikkel Xavier vil ikke fortælle, hvor meget Justin Bieber fylder af Smukfests samlede musikbudget, men tilføjer:

»Han er da blandt de dyreste artister, vi har købt.«

Justin Bieber er årets hovednavn på Smukfest. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Justin Bieber er årets hovednavn på Smukfest. Foto: ANGELA WEISS

Smukfest ved endnu ikke præcis, hvor stort et hold Justin Bieber tager med til Skanderborg, men de er godt forberedte til det helt store setup.

»Det er klart, at når en popstjerne af hans karakter drager på verdensturné, er det ikke en lille produktion, han dukker op med. Det er også derfor, vi er vanvittig glade for, at det er et år med de nye Bøgescener med større kapacitet, som vi kan byde ham velkommen til,« fortæller Mikkel Xavier med henvisning til, at Smukfest i år har udvidet deres hovedscene.

De ved heller ikke endnu, om Justin Bieber har nogle særlige backstagekrav – som da Rihanna i 2017 ville have lagt gulvtæpper i sin skurvogn – men ifølge Mikkel Xavier bør det være til at klare.

»Vi er stadig nysgerrige på, hvad det ender med. Men vi er fortrøstningsfulde omkring det. Vi kender folk i branchen og ved, hvad der er efterspurgt tidligere. Det jeg har hørt er inden for rimeligheden og mulighedernes grænser.«

Efter koncerten på Smukfest tager Justin Bieber videre på sin verdensturné, før han i foråret 2023 vender tilbage til Danmark og spiller to koncerter i Royal Arena i København.

