Festivaler har været lukket land de sidste tre år, så derfor har der været rift om biletterne til dette års mange store – og nu udsolgte – festivaler som Smukfest, Roskilde Festival og Copenhell.

Mange festivalgængere har nemlig overført deres billetter fra dengang, festivalerne blev lukket ned, og samtidig har der været ekstra mange om buddet på de tilbageværende billetter – og herunder ekstra mange, der er blevet gamle nok til at tage afsted på festival for første gang.

Og den situation er kræs for billetsvindlere.

DR Nyheder har indhentet tal fra politiets Nationale Center for IT-kriminalitet, der viser, at politiet har modtaget 30 % flere anmeldelser om billetsvindel på årets fire første måneder end i samme periode i 2019.

Der har for hele året været indgivet 226 anmeldelser, og det stopper ikke der.

»Vi regner med, at det sandsynligvis vil fortsætte med at stige, og det gør vi, fordi mange af anmeldelserne selvfølgelig først kommer ind efter festivalerne, når de har stået og oplevet, at den billet, de har købt, ikke var gyldig alligevel,« forklarer Kresten Munksgaard, der er chef for forebyggelse og analyse i Nationalt Center for IT-kriminalitet, i Go' Morgen P3s nyhedsudsendelse.